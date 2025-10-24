Ledicia Costas, David Uclés y Lídia Jorge ganan el ‘San Clemente’

Ya tiene novelas ganadoras la edición XXIX del Premio Literario Arcebispo Juan de San Clemente, organizado por el centro compostelano IES Plurilingüe Rosalía de Castro en colaboración con la Consellería de Educación y la Consellería de Cultura.

Los libros triunfadores en el certamen son: Pel de cordeiro, de Ledicia Costas (Vigo, 1979), en el apartado de textos en gallego y que está editado por Xerais; La península de las casas vacías, de David Uclés (Úbeda, Jaén, 1990) lanzado por Siruela, en la categoría de literatura en castellano; y Misericordia, título de la escritora portuguesa Lídia Jorge (Boliquieme, Portugal, 1946), difundido por el sello La Umbría y La Solana, en la convocatoria para otros idiomas.

Ledicia Costas reaccionó con especial alegría al tratarse de un galardón concedido por jóvenes estudiantes: «É unha satisfacción enorme ser gañadora dun premio con tanto prestixio, onde obras da literatura galega comparten espazo con outras obras de prestixio nacional e internacional. Pero o que me gusta especialmente deste premio é que o lectorado mozo sexa quen tome a decisión de que obra merece o recoñecemento. Paréceme xenial que a responsabilidade recaia sobre a mocidade», señala Costas, cuya editorial de la versión en castellano, Destino, mostró también su satisfacción en las redes redes: «Ledicia Costas gana con Piel de Cordero el Premio San Clemente en el apartado de textos en gallego. En castellano lleva ya tres ediciones».

Ledicia Costas, que ya obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2015 y tres veces el premio Lazarrillo, gana el premio San Clemente con una obra que profundiza en el despertar sexual, la violencia y la magia con grandes dosis de fantasía.

En sus redes sociales, David Uclés, celebraba también el reconocimiento: «Es un premio precioso por ser elegido por alumnos de ‘bachiller’. La primera edición la ganó Vargas Llosa. Le siguieron Murakami, Nothomb, Gaarder, Tóibin, Mankell, Lemaitre, Zambra, O’Farrel… ¡Y este año lo gané yo! Gracias, IES Rosalía De Castro y Ramiro de Maeztu. Estoy muy feliz», señalaba el autor jienense sobre «un dos premios máis importantes de Galicia», según destacó el secretario xeral de Política Lingüística.

La novela de David Uclés ha sido definida por la crítica como una «novela total sobre la Guerra Civil, que cuenta la historia de la «descomposición de una familia, la deshumanización de un pueblo y la desintegración de un territorio».

La novela de Lídia Jorge es un diario del último año de vida de una mujer a tra´ves del cual se narran también las historias de otras vidas en el escenario de una residencia de ancianos.

El fallo del premio se ha revelado en la rueda de prensa celebrada ayer en el salón de claustros del IES Rosalía, con presencia de docentes y de parte del alumnado que ha integrado el jurado. Participan estudiantes de diez centros educativos de Galicia, Madrid, Reino Unido, Francia y Alemania.