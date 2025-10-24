A.M.A. financia ocho comedores sociales, uno en Galicia, con 40.000 euros
Ocho comedores sociales de España, entre ellos el Comedor Casa de la Caridad de Vigo, recibirán 5.000 euros cada uno de la fundación A.M.A. La fundación, presidida por Diego Murillo, pretende con esta ayuda apoyar iniciativas solidarias destinadas a personas con escasos recursos o en riesgo de exclusión social. La fundación también ha aprobado renovar el convenio con la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), con una aportación de 18.000 euros para la X Edición del Premio Nacional de Derecho Sanitario.
Este galardón reconoce investigaciones en materia de Derecho Sanitario y permanecerá abierto a candidaturas hasta el 30 de diciembre de 2026.
La fundación A.M.A, creada en el año 2010, reafirma con estas dos iniciativas su compromiso con sus fines fundacionales, por un lado, el impulso de actividades sociales, como el programa de Comedores Sociales 2025 y, por otro, la promoción e impulso de actividades científicas y formativas con la financiación del Premio Nacional de Derecho Sanitario.
