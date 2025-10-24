Los profesionales del Servicio Andaluz de Salud aseguran que "no se pueden manipular informes médicos": "Estén tranquilas"

No se pueden manipular las pruebas médicas, ni el historial clínico de los pacientes. Es lo que repite una y otra vez la Junta de Andalucía desde que en los últimos días se ha puesto encima de la mesa el supuesto borrado o manipulación de pruebas, una derivada más en el caso de los retrasos en el cribados de cáncer de mama que se destapó hace casi un mes y que, en el plano político, supone la crisis política más grave desde que Juan Manuel Moreno es presidente.

Ahora son los propios profesionales sanitarios los que han dado un paso adelante para explicar cómo se realizan estas pruebas y se custodia esta información, un mensaje para tratar de llamar a la cama que envía la Consejería de Sanidad en la misma mañana en que la Fiscalía de Sevilla ha abierto diligencias a partir del escrito presentado el pasado martes por la Asociación de Mujeres con cáncer Amama, sobre la supuesta "manipulación y borrado" en su informe clínico.

Este viernes, a la entrada de la Comisión de Seguimiento de este caso, una reunión de expertos a la que Amama ha declinado participar, se ha dado una nueva cifra sobre las mujeres afectadas por estos retrasos, 2.371. Y se ha lanzado por parte del SAS un mensaje de tranquilidad a través de dos de sus profesionales: Mercedes Acebal, coordinadora de los referentes de unidad de mama hospitalaria, y Luis Santiago Sánchez, responsable de Infraestructuras Digitales del SAS. Acebal ha insistido en que "es imposible borrar o modificar" la imagen de una prueba diagnóstica. "Estén tranquilas, están en buenas manos y con todas las garantías. El cribado en Andalucía es muy garantista".

Las dos imágenes de la mamografía de Anabel

En declaraciones a los medios, Acebal ha salido así al paso de la polémica que ha levantado la imagen mostrada por la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, en el pleno de este pasado jueves, en la que mostró una mamografía, de una paciente llamada Anabel, en la que se señalaba una posible lesión y la firma del radiólogo que la informó; en la segunda imagen, rescatada por la paciente una vez solventada la caída de las plataformas digitales en las que se guardan dichas imágenes, ya no se ve ni la lesión ni la firma del profesional.

La coordinadora regional de unidad de mama ha explicado que el cribado de mama en Andalucía supone la realización de cuatro proyecciones --imágenes-, dos por cada mama. Es posible, ha afirmado, que en una proyección se haga una marca y en otra, no. Ha remarcado que el cribado andaluz se realiza siguiendo el método de "doble lectura independiente no consensuada", lo que significa que los dos radiólogos que informan "no se ponen de acuerdo" para evitar el "sesgo de influencia".

"Por un caso no pondría en duda el cribado y, además, los radiólogos son profesionales que revisan las mamografías y que, cada día, ponen sus conocimientos en este programa de cribado", ha detallado Mercedes Acebal. "Desde el punto de vista clínico, los profesionales no pueden hacer cambios ni modificaciones. Pueden consultar, pero no modificar. Además, hay una trazabilidad de las personas que consultan esas historias", ha apostillado.

El "problema" en Clic Salud fue fruto de un "efecto llamada" que hizo que de las hasta 15 consultas a la hora se pasara a las cerca de 500, según el responsable de Infraestructuras Digitales del SAS

Por su parte, el responsable de Infraestructuras Digitales del SAS ha confirmado que desde el punto de vista técnico "no es posible" tampoco la modificación de las imágenes que conforman la historia clínica de los pacientes porque "nuestra responsabilidad es cumplir con la Ley de Protección de Datos. No hay forma".

Sánchez ha remarcado que el "problema" en Clic Salud fue fruto de un "efecto llamada" que hizo que de las hasta 15 consultas a la hora se pasara a las cerca de 500. "Hemos aprendido y aumentado la capacidad" del sistema, ha anunciado el responsable de Infraestructuras Digitales del SAS, que ha reconocido que en los últimos seis años "nunca ha habido una avalancha así". "Un error no es que se esté haciendo algo raro", ha concluido.