Rexina Vega se lleva el Premio Fernández del Riego

La profesora, traductora y escritora Rexina Rodríguez Vega es la galardonada este año con el Premio Francisco Fernández del Riego de periodismo en gallego que concede Afundación, por su artículo Aínda aprendo publicado en la revista Tempos Novos. El texto, que describe cómo Vega afrontó el diagnóstico de un cáncer, fue elegido entre los de las tres finalistas, todas mujeres, entre las que estaban también la periodista de Faro de Vigo, del mismo grupo que LA OPINIÓN, Carme Villar, y Alba Moledo, del Diario de Pontevedra.

El jurado busca premiar trabajos «que puedan perdurar» y que dentro de 20 años «sigan teniendo vigencia estilística, estética, ética y en los contenidos», explicó ayer su presidente Víctor Fernández Freixanes,

Vega declaró estar agradecida» por el premio, que «ahonda en la memoria de uno de los principales artífices de la cultura gallega contemporánea y que ayuda a hacer más visible la escritura periodística en gallego».