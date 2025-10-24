Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Cada semana deja titulares que marcan la conversación pública: decisiones políticas, sucesos, avances económicos o historias que se hacen virales. Si quieres repasar lo esencial y poner a prueba tu memoria informativa, participa en nuestro test de actualidad. Diez preguntas rápidas para comprobar si estás al día antes de que empiece una nueva semana de noticias.

<noiframe><ul><li>¿En qué museo francés se produjo recientemente un asalto que duró solo siete minutos? </li><li>¿Qué empresa tecnológica sufrió una caída mundial que afectó a servicios como Bizum, Canva o los cajeros automáticos?</li><li>¿Qué expresidente francés ha ingresado en prisión por asociación ilícita en el 'caso Gadafi'?</li><li>¿Dónde se ha celebrado la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith?</li><li>¿Quién pronunció estas palabras en el Senado: "Queda Gobierno de corrupción para rato"?</li><li>¿En qué ciudad asturiana se entregan los Premios Princesa de Asturias?</li><li>¿Qué cantante desató la locura corriendo por las calles de Madrid para presentar su nuevo disco?</li><li>¿La denuncia de qué asociación ha llevado a la Fiscalía de Sevilla a abrir una investigación por el supuesto borrado y manipulación de mamografías en Andalucía?</li><li>¿De qué tragedia ocurrida en Valencia se cumple este 29 de octubre un año?</li><li>¿Qué actriz española ha denunciado que la apartaron de una serie por su apoyo a Palestina?</li></ul></noiframe>