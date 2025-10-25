El rocambolesco ‘robo’ de un ‘picasso’: el transportista lo olvidó en un portal
El cuadro nunca salió de Madrid: la empresa que iba a llevarlo a Granada se lo dejó en el inmueble donde tenía que cargarlo | Lo recogió una vecina que pensó que era una paquete
L. Camacho / S. Ortega
El cuadro Naturaleza muerta con guitarra de Pablo Picasso, desaparecido desde el pasado día 3 de octubre y ya recuperado, ni siquiera salió del inmueble de Madrid desde donde iba a ser cargado para exponerlo en Granada. Se les olvidó en el portal a los transportistas y una vecina lo subió a su casa pensado que era el paquete de un pedido.
Fuentes próximas a la investigación relataron a la agencia Efe la rocambolesca historia del supuesto robo de un pequeño cuadro del pintor malagueño, asegurado en 600.000 euros y que iba a formar parte de la exposición Bodegón, que el centro cultural CajaGranada iba a inaugurar el día 6 de octubre.
Una empresa de transportes tenía que recogerlo en un inmueble de la avenida Pío XII de Madrid, junto con otras obras de arte, y trasladarlas todas a un almacén, desde donde partirían al día siguiente hacia Granada.
Naturaleza muerta con guitarra quedó olvidado en el portal. Y solo. Pero por poco tiempo, porque una vecina del inmueble vio el paquete y pensando que sería algún pedido, se lo subió a casa.
Sin abrir en la vivienda
Pero la mujer no lo abrió y lo dejó arrinconado en la vivienda. Pasaron los días y el picasso seguía en el olvido.
Hasta que el marido de esta vecina comentó con ella la noticia que ya daban todos los medios de comunicación: un cuadro de Picasso no había llegado a su destino. Lo habían echado de menos en Granada cuando descargaron los otros 56 que formaban parte de la exposición.
La mujer cayó entonces en la cuenta. ¿Sería ese paquete el cuadro desparecido? Efectivamente así era y el matrimonio llamó a la Policía. Con toda probabilidad, el matrimonio sabía que en alguna vivienda de su portal había obras de arte. Para entonces, la Policía ya había iniciado una investigación tras la denuncia de CajaGranada de la desaparición —se interpuso el día 10— y ya había tomado declaración a todo aquel que hubiera tenido contacto con el cuadro: transportistas, empleados del almacén, etc.
Análisis científico
La Policía Científica abrió ayer el paquete y comprobó que el cuadro era el auténtico, un picasso que ha traído de cabeza a investigadores, propietarios, expositores y a unos trabajadores que, con toda probabilidad, se habrán llegado a sentir sospechosos de un robo que nunca existió.
