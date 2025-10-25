Los trece días de calvario de una madre y sus niños: «Me quiere matar»

La segunda vida de una joven francesa de 23 años y sus hijos de 1 y 3 años secuestrados durante trece días en un coche por su expareja y padre de los pequeños, comienza con un mensaje desesperado de auxilio: «Me quiere matar, avisa a la Policía, son los únicos que me pueden salvar».

Diez días antes de este SOS lanzado en un descuido de su secuestrador, un joven francés de 24 años con antecedentes por malos tratos y una orden de alejamiento en vigor de su expareja recoge en Francia a sus hijos —una pequeña de 1 año y otro de 3— pero la madre se sube también a bordo del utilitario porque esa es la «condición» para que él pueda ver a los menores.

Lo que sucede a partir de ese día, el 3 de octubre, es, en palabras del comisario jefe de la Brigada Central de Unidad De Familia y Menor (UFAM) de la Policía Nacional, Javier de Pedro, la historia de una «huida muy peligrosa» y también el relato de una investigación frenética contrarreloj, del que este viernes ha dado cuenta junto a María Fernández, otra de las investigadoras.

Obligada a conducir durante más de 2.000 kilómetros, amenazada con un cuchillo, agredida sexualmente y físicamente repetidamente delante de sus hijos y con el cuerpo repleto de hematomas, mordiscos y picaduras de insecto, el coche recorre desde Francia varias ciudades como Barcelona y alguna de Portugal hasta llegar a Málaga en un «giro» desesperado que da nombre a la operación.

Las sospechas de los investigadores, una vez resuelto el secuestro, es que el agresor, que ya se encuentra en prisión por delitos de homicidio en grado de tentativa y de agresión sexual agravada y continuada, quiere salir de España, posiblemente a Argelia, un destino que ven inviable pues sobre él, que no lleva pasaporte, ya pesa una orden de detención, por lo que es prioritario encontrarle para evitar un desenlace fatal.