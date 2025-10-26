Decenas de trabajadores de servicios sociales y educativos reclaman un convenio gallego
Se manifestaron por las calles de Santiago para demandar mejoras en colectivos «muy precarizados»
Decenas de trabajadores de los sectores de protección y reforma de menores, atención a personas con discapacidad y escuelas infantiles de 0 a 3 años —que suman más de 5.000 trabajadores en Galicia— y delegados de la CIG-Ensino se movilizaron ayer en Santiago para reclamar convenios gallegos que pongan fin a la «precariedad laboral que padecen».
En declaraciones a los medios, la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, explicó que se trata de tres sectores «muy precarizados», con salarios en muchos casos equivalentes al mínimo interprofesional, y que lo que demandan son «convenios gallegos y mejoras laborales y salariales».
Por su parte, el responsable de la CIG-Ensino en el ámbito privado, Enrique García, señaló que esta movilización forma parte de una serie de actos que culminarán con una huelga el próximo 6 de noviembre ante la sede de la Xunta en Santiago, después de que, tal y como ha denunciado, «la Consellería de Política Social no los ha recibido para abordar la situación». Así, aprovechó para hacer un llamamiento a la conselleira de Política Social, Fabiola García, para que «intente resolver estas problemáticas y de respuestas».
Precedidos por una pancarta en la que se podía leer «Por unha atención de calidade, menores, infantil e discapacidade. Melloras laborais, convenio galego», los manifestantes salieron de la alameda y concluyeron su recorrido en la Praza de Praterías, donde se ha leído el manifiesto.
