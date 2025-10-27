El suicidio de la joven sevillana destapa un #Metoo del 'bullying': huelga de estudiantes y decenas de protestas este martes en toda España

El suicidio de Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años víctima de acoso escolar continuado, ha provocado un tsunami emocional en escuelas e institutos de todo el país. La historia de Sandra ha removido conciencias y ha hecho aflorar y revisitar situaciones vividas en miles de aulas. Como pasó en su día con el #MeToo, el caso ha roto silencios y ha dejado algo claro: el 'bullying' es un problema estructural y muy serio. De hecho, asociaciones de todo el país aseguran que las denuncias que llegan de padres que sospechan que un hijo puede estar sufriendo acoso se han multiplicado por 50 en una semana.

Fruto de esa reflexión colectiva, el Sindicato de Estudiantes ha convocado para este martes 28 de octubre una huelga en ESO, Bachillerato y Formación Profesional en toda España. Exigen medidas contra el acoso escolar, "una de las caras más crueles del sistema bárbaro en el que vivimos, un sistema en el que se fomenta la individualidad y el pisar al más débil, donde se aplaude la cultura del odio contra el diferente", detalla el sindicato en la convocatoria de la huelga, que irá acompañada de manifestaciones este martes a mediodía en prácticamente todas las capitales de España.

"Somos muchos quienes conocemos a compañeros que han sido o son víctimas de 'bullying' a causa de su estética, de su peso, de su forma de hablar, del color de su piel o su orientación e identidad sexual. Una opresión que no nos deja ser libres, y que hace insoportable el simple hecho de ir a clase, relacionarnos con normalidad y que, en muchas ocasiones, termina con muchas vidas arrebatadas", relatan los responsables del sindicato, quienes destacan que la protesta de este martes, además de buscar arropar a los familiares y amigos de Sandra, quiere señalar que se trata de "un problema estructural que tiene responsables".

Marchas descentralizadas

En Andalucía, lugar en el que prendió la llama, habrá concentraciones en Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada, Huelva, Almería, Jaén, Córdoba y Algeciras. "Alzar la voz contra el acoso escolar y proteger nuestra salud mental no es algo individual, es una lucha colectiva, nos jugamos nuestro presente y nuestro futuro", apuntan los organizadores de la protesta.

Los convocantes denuncian que el acoso que sufría Sandra "era conocido por los responsables del centro, pero esto que no motivó ninguna acción para impedirlo, ya que en ningún momento se activaron los protocolos que existen". A la vez, exigen la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio en el que estudiaba la menor y la retirada de su financiación pública.

Necesidad de recursos

"Los responsables de no activar el protocolo 'antibullying' tienen que pagar penalmente por consentir lo ocurrido", aseguran desde el sindicato, que subrayan que "ni la educación ni la salud mental pueden ser un negocio".

Los estudiantes piden la contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad, y reivindican una "educación libre de los discursos de odio". "La violencia que propaga la extrema derecha en las redes, en las calles y desde las instituciones tiene un reflejo en nuestras aulas. Nuestros centros tienen que ser espacios seguros para todas y todos, sin discriminación, sin machismo, sin racismo, sin LGTBIfobia, y sin fascismo", apuntan desde el sindicato organizador de la protesta.

A la vez, durante estos días, en cientos de aulas de todo el país se ha abordado el tema del 'bullying' en sesiones de tutoría.