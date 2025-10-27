La llegada de un tren de borrascas anticipa una semana de abundantes lluvias en toda España

Octubre se despide con lluvias, tormentas y mucha inestabilidad atmosférica. Según apuntan los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la última semana de este mes estará marcada por la llegada de un tren de borrascas atlánticas que dejarán abundantes lluvias en varios puntos de la Península Ibérica y que, en algunos casos, podrían llegar acompañadas de tormentas y dejar hasta 100 litros por metro cuadrado en tan solo unos días. Los modelos apuntan a que en los próximos días, sobre todo a partir del martes, se espera un escenario de lluvias generalizadas que podrían ser especialmente intensas y persistentes en el oeste y sur peninsular, donde podrían registrarse grandes acumulaciones de agua en pocos días.

Los meteorólogos afirman que en las próximas horas se iniciará el paso progresivo de varios frentes asociados a las borrascas atlánticas. En un primer momento, las lluvias se centrarán en el suroeste pero con el paso se los días se extenderán gradualmente a gran parte del territorio. Este lunes, por ejemplo, se esperan lluvias en Andalucía, el sur de Extremadura y puntos de la Región de Murcia, que podrán ser localmente intensas en el sur andaluz. Para esta jornada hay varios avisos amarillos activados en el oeste de Andalucía, así como uno de nivel naranja en el litoral de Huelva ante lluvias que podrían dejar más de 50 litros por metro cuadrado en una jornada.

El martes se espera la llegada de una gran borrasca desde el Atlántico que extenderá la nubosidad y las precipitaciones por el suroeste peninsular. Estas lluvias se intensificarán en Andalucía occidental y Extremadura, donde a últimas horas del día podrían volverse persistentes y tormentosas, y se extenderán también a otras zonas como el sur de Galicia, el oeste de Castilla y León, la zona centro, el oeste de la Comunidad de Madrid y el oeste de Castilla-La Mancha.

Semana de lluvia

El miércoles y el jueves se prevé que sean las jornadas de mayor inestabilidad, con lluvias en buena parte de la península, aunque con una distribución e intensidad muy desigual. Se esperan lluvias débiles y dispersas en las comunidades cantábricas, el Levante y el archipiélago balear. En cambio, según apuntan los pronósticos, en Castilla y León, Extremadura, sur de Galicia, y sur y oeste de Andalucía y en el entorno del Pirineo aragonés se esperan precipitaciones de carácter abundante y, en algunos casos, acompañados de tormenta. En Catalunya, según datos de Meteocat, el miércoles se espera una jornada de lluvias generalizada.

Todo apunta a que la semana acabará también con lluvias y, probablemente, el fin de semana también esté pasado por agua. La previsión más probable apunta a la continuación del paso de frentes atlánticos, que mantendrán las lluvias en el oeste y centro de la península. En el área mediterránea y Baleares, los modelos se muestran algo más inciertos y, por ahora, sugieren que las precipitaciones no llegarán o lo harán de forma muy débil de cara al fin de semana.

La llegada de este tren de borrascas obligará a sacar los paraguas pero, por ahora, parece que no habrá que desempolvar aún la ropa de abrigo. Y es que, según explican los meteorólogos, las lluvias de esta semana estarán impulsadas por vientos "húmedos y templados" que no alterarán demasiado las temperaturas respecto a lo que se ha observado en los últimos días. En ciudades como Sevilla, Córdoba o Málaga, por ejemplo, se esperan máximas de hasta 25 grados, mientras que en Barcelona se esperan temperaturas sobre los 20 grados y en Madrid alrededor de los 18.