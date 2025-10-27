Muere Lara García, la niña gallega diagnosticada con un tumor cerebral inoperable
Sus familiares dieron a conocer su enfermedad semanas atrás para recaudar fondos de cara para un ensayo clínico en Navarra con 39 pequeños
Salomé Soutelo
Este lunes ha fallecido Lara García Iglesias, la niña de cinco años de Vila de Cruces que desde hace uno padecía un glioma pontino intrínseco difuso (GPID), un tumor cerebral muy agresivo, de crecimiento muy rápido y que se desarrolla en el tronco encefálico, situado encima de la nuca y que conecta con la médula espinal.
Hace solo un par de semanas, sus familiares daban a conocer la enfermedad de la niña para recaudar fondos con los que la Fundación Martín Álvarez costea un ensayo pionero en Navarra en el que a 39 niños y niñas se les aplicará, desde enero, una terapia con un virus oncolítico para mejorar su calidad de vida. El tumor pediátrico es por ahora inoperable, pero este tipo de ensayos permiten ampliar la esperanza de vida. De hecho, de 11 pequeños que en 2023 participaron en un ensayo anterior, una de ellos continúa adelante.
El conocimiento público del tumor que padecía Lara desató una oleada de donativos y solidaridad, que no va a pararse con su despedida. Seguirán adelante los dos actos previstos para noviembre en Vila de Cruces y A Xesta, porque para la investigación de este tumor no existen fondos públicos y son precisos tres millones de euros. Con ella, se podrán paliar los síntomas de los niños aquejados y además aplicar el "uso compasivo" a otros pequeños afectados por este cáncer, ya que se prepararán 50 dosis.
El glioma pontino intrínseco difuso causa problemas de movimiento, de lenguaje o de deglución. Lara, en este último año, se había sometido a un par de tratamientos anteriores en Madrid.
