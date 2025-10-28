Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del Chuvi

Denunciado por el Ministerio Fiscal, el Ministerio de la Sanidad y la Universidad de Santiago de Compostela, en una sentencia por conformidad en diligencias urgentes, Pablo Alborés Cabaniña, conocido en la ciudad por ser el primer director de la Fundación Puerto de Vigo (FPV), ha sido condenado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra por sendos delitos de falsedad en documento oficial e instrusismo y usurpación de funciones profesionales, tras hacerse pasar por médico y llegar a atender a pacientes en el Servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro y en el centro médico de Adeslas de Pontevedra.

El fallo, al que ha tenido acceso Faro de Vigo, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, recoge como hechos probados que el condenado solicitó al Ministerio de Sanidad y al de Universidades la homologación de un supuesto título de médico cirujano otorgado por la Universidad Central de Venezuela. En el documento figuraba que había sido expedido en agosto de 2020. También pidió la convalidación de un supuesto título de médico especialista en Medicina Interna general, que figuraba como concedido por la Confederación de médicos suizos en la ciudad de Berna en noviembre de 2023. Sanidad autorizó estos reconocimientos.

Señala la sentencia de conformidad que presentó estos títulos y otro de Graduado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, de junio de 2020, ante el Colegio de Médicos de Pontevedra. Consultada por este periódo, la institución informa que se le concedió la colegiación en febrero de 2023 tras comprobar en el Ministerio la documentación aportada, como hace siempre. Señala que se dio de baja dos años después. En ese tiempo, se anunció como médico en varias webs y fue contratado por el Área Sanitaria de Vigo. El Sergas responde que, comprobada la colegiación,se le incluyó en las listas de contratación y le llamaron para trabajar como médico de urgencias del Álvaro Cunqueiro en agosto de 2024. Señala que fueron solo 9 días, en el área de COTO —Cirugía, Oftalmología, Traumatología y Otorrinolaringología—, en donde se ven las patologías menos graves. Destaca que no han recibido reclamaciones por su atención. Diversas fuentes cuentan que levantó sospechas pronto y que fue uno de los primeros puntos desde los que se transmitió inquietud, alertas que acabaron con la apertura de una investigación. Más tarde, fue contratado por el centro médico Adeslas de Pontevedra, donde ejerció en octubre y noviembre. El día 13 de ese mes, pidió su dimisión.

Los tres títulas eran «totalmente inauténticos», ya que «este nunca llevó a cabo estudios de Medicina», señala el fallo, que indica que logró engañar a las autoridades españolas. En una sentencia por acuerdo, le condenan por falsedad en documento oficial a cuatro meses de prisión y a una multa de 5 euros diarios durante el mismo periodo.Por el delito de intrusismo y usurpación de funciones profesionales, le condena a otros cuatro meses de prisión y el pago de las costas procesales.

Alborés fue el primer director de la FPV, que se creó en la presidencia de Corina Porro en la Autoridad Portuaria. Él se presentó entonces como licenciado en Psicopedagogía por la Complutense,diplomado en Magisterio por la UVigo y ex director de la Fundación Valery Karpin. Dimitió a los 12 días de la FPV, según consideró probado el TSXG en el proceso por el que pedía 570.000 euros de indemnización y que fue desestimada.

Otros casos de «falsos doctores»

Señalan expertos penalistas que no es nada habitual un delito por usurpación de funciones en la profesión médica, pero los hay. Uno de los últimos casos fue el de una mujer detenida en Fuerteventura, que se promocionaba como especialista en medicina estética, exhibiendo el certificado universitario en su clínica. La detuvo la Guardia Civil en abril. En Valencia, una persona que pinchaba ácido hialurónico sin titulación fue condenada a 8 meses de multa en marzo de 2024 Y la Policía Nacional acaba de detener a otra en Alicante. Más allá del campo de la estética, en 2011 fue noticia la denuncia contra una mujer que había ejercido 5 meses en las urgencias del Hospital Doctor Peset, de Valencia.