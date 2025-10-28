Gadis reparte unos 73.000 kilos de alimentos a protectoras de animales
La séptima campaña ‘Alimenta la amistad’ ha beneficiado a 79 refugios
Gadis ha repartido más de 73.000 kilos de productos de alimentación e higiene entre 79 protectoras y refugios de animales de Galicia y Castilla y León. Es el resultado de la séptima campaña Alimenta la amistad, que refleja el compromiso de Gadis y sus clientes con el bienestar animal. La empresa pone en valor la participación activa de sus clientes en todas las causas solidarias que pone en marcha. En esta ocasión, la iniciativa de recogida de alimentos y productos de higiene para perros y gatos se desarrolló entre los días 1 y 12 de este mes en 202 puntos de venta.
La fórmula para colaborar era mixta y la aportación económica ascendió a 3.248 euros, a los que Gadis ha sumado 15.265 euros. Una ayuda de la que se beneficiarán entidades de las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra; y Ávila, León, Salamanca, Segovia, Palencia, Valladolid y Zamora. Además de agradecer la solidaridad de los clientes, Gadis también quiere mostrar su gratitud a los voluntarios que, con su presencia en los supermercados, han favorecido una mayor colaboración.
Desde que lanzó la campaña hace siete años, Gadis ha distribuido más de 473.000 kilos de productos destinados a la alimentación y cuidado de perros y gatos abandonados en instituciones de las dos comunidades autónomas.
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- El nieto del mejor futbolista de la historia de A Coruña aspira a ganar La Voz: 'Él siempre fue mi ejemplo
- 1-1 | Deportivo - Valladolid, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Empata Yeremay de penalti
- Miles de familias de A Coruña, pendientes del fallo del Supremo sobre sus hipotecas: «El día del notario fue como ir al matadero»
- El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña
- Inditex agranda su capacidad logística tras invertir 1.800 millones en dos años
- A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D