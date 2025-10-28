Galicia lidera o ranking estatal con máis bibliotecas escolares en funcionamento, que son «un lugar de referencia do desenvolvemento educativo nos colexios e institutos», segundo o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez. Xogan, ademais, un papel fundamental no reforzo das competencias lingüísticas do alumnado a través do novo Plan de lectura, escritura e acceso á información que o Goberno galego vén de poñer en marcha este curso no marco do Plan MEGA de mellora educativa.

As bibliotecas escolares son lugares de fomento da lectura e tamén de traballo en equipo e de convivencia, xa que están abertos tanto aos estudantes como ás súas familias. A Consellería de Educación leva anos impulsándoas e potenciándoas, tanto con melloras dos seus espazos físicos como coa dotación e renovación de mobiliario e de recursos e partidas para gastos de funcionamento. Así mesmo, os centros teñen a disposición cinco programas diferentes, coa participación de 830 colexios e institutos no Plan de mellora de bibliotecas escolares (Plambe), 458 nos Clubs de Lectura, 240 no Radio na Biblio, 212 en Biblioteca Creativa e 132 en Lectura e Familia. Esta folla de ruta asentada no tempo fai que hoxe, segundo datos do Ministerio de Educación, practicamente a totalidade dos centros (concretamente o 98,2%) conten con espazos bibliotecarios en funcionamento, o que supón 15,7 puntos por riba da media estatal (82,5%).

Ademais, as bibliotecas dos colexios e institutos galegos son as que máis permiten o acceso ás persoas de fóra dos centros. No 62% dos casos están abertas á participación das familias, mentres que a media de España é do 36,3%. E case no 15% dos casos as bibliotecas escolares están abertas a usuarios de fóra da comunidade educativa, cando a media estatal é do 8,5%.