Investigan agresiones de alumnos de 15 años a uno de 13 en un colegio de Baiona
La Guardia Civil interviene en un caso de «bullying» con tintes racistas en el CPI Cova Terreña, donde la dirección ha denunciado pintadas
Neli Pillado
La Guardia Civil ha abierto una investigación en torno un presunto caso de acoso escolar con agresiones, insultos y humillaciones a un alumno de 13 años de edad por parte de un grupo de compañeros de 15 en el Colegio Público Integrado (CPI) Cova Terreña de Baiona.
Se trata, según ha posido conocer este diario, de un episodio de hostigamiento de corte racista contra un escolar del centro que ha sufrido golpes, insultos y vejaciones por parte de compañeros mayores por el que el centro educativo ha abierto un expediente. La dirección ha presentado una denuncia en el cuartel en torno a unas pintadas que han aparecido en los últimos días en paredes de la escuela, según confirma la Comandancia de Pontevedra, que podrían tener relación con las medidas adoptadas para resolver el caso que se investiga de oficio y que los agentes trasladarána la Fiscalía de Menores.
El centro guarda silencio sobre el asunto, aunque la directora, Isabel Martínez Cabaleiro, asegura que son varios los expedientes abiertos por acoso en los últimos meses y que el claustro «non mira hacia outro lado baixo ningún concepto cando se da o máis mínimo indicio». El plan de formación del profesorado incluye talleres de prácticas restaurativas y herramientas para tratar de garantizar la convivencia del alumnado.
