Sanitarios extranjeros denuncian venta ilegal de citas para homologar títulos
«Alcanzan precios de hasta 200 euros», aseguran
El movimiento Homologación Justa Ya (HJY) ha denunciado este lunes «una situación insostenible, injusta y profundamente deshumanizante»: la venta ilegal de citas telefónicas para trámites de homologación y equivalencia de títulos en el Ministerio de Universidades. Desde hace meses, el movimiento está recibiendo reportes diarios de «personas desesperadas, que intentan sin éxito conseguir una simple cita telefónica por los canales oficiales del Ministerio. Aseguran que las citas desaparecen «en segundos, el sistema falla continuamente y los canales de contacto del Ministerio no ofrecen soluciones ni respuestas útiles».
La consecuencia directa, señala el colectivo, formado por profesionales que luchan por agilizar y hacer más justos los trámites de homologación de títulos de educación superior de extranjeros en España, es la aparición de un «mercado negro, donde las citas se venden abiertamente en páginas web e incluso grupos de mensajería como Telegram, por precios que ya alcanzan los 200 euros».
«Esto significa que una persona migrante, con estudios superiores y el deseo legítimo de aportar a este país, tiene que pagar por algo que debería ser gratuito y accesible», señalan. Homologación Justa Ya ha comunicado lo que está sucediendo al Ministerio de Universidades que, señalan, ha reconocido esta informados de la situación.
Pero, se pregunta el citado movimiento, si se va a abrir una investigación, qué medidas se van a tomar o cuánto tiempo más deben esperar quienes ya llevan meses —o incluso años, precisan— luchando por la homologación de su título.
