María Victoria Atencia, Premio Nacional de las Letras Españolas

«Por una creación poética que posee y recrea la esencia de la vida» y por unos versos en los que «la palabra se justifica a sí misma por su capacidad de trasmitir instantes de trascendencia emocionante, por una clara fe en el valor representativo y por la relevancia de su belleza». Son los motivos que le han valido a María Victoria Atencia García ser galardonada con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2025.

En el fallo, los integrantes del jurado señalaron que la lírica de la autora malagueña, perteneciente a la Generación del 50, «parece brotar de ‘manantial sereno’, atravesada por un verso limpio de traspasada pureza y por la búsqueda de una perfección sin ambages. En su poética, a modo de tapiz, cada puntada sirve de armazón para el conjunto global y para otorgar un significado que multiplica sus efectos estéticos». Asimismo, el jurado destacó que «en su trayectoria, de contundente calidad, Atencia va añadiendo nuevas miradas que otorgan mayor prestancia y profundidad a su lectura y la convierten en una voz imprescindible en sí misma, sin necesidad de pertenencia a generación canónica alguna, salvo la de su compromiso eterno como mujer creadora».

Nacida en Málaga en 1931, María Victoria Atencia estuvo ligada desde muy joven a los poetas del grupo Caracola, siendo una de las exponentes de la Generación del 50. La autora, que es académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, de Málaga, cuenta con el Premio Nacional de la Crítica 1997, el Premio Luis de Góngora de las Letras Andaluzas 2000, el Premio Real Academia Española de creación literaria 2012 por el libro El umbral y, en 2014, fue galardonada con el XXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, siendo la cuarta mujer en conseguirlo y la primera española. Concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 50.000 euros, el Premio Nacional de las Letras Españolas, que el año pasado recayó en el coruñés Manuel Rivas, distingue la labor literaria de los autores españoles.