La empresa coruñesa Ayendo gana el Premio Supercuidadores

La empresa coruñesa Ayendo, dedicada a la selección, formación y acompañamiento de empleadas del hogar y cuidadores de personas mayores, ha resultado ganadora en la 11 edición del Premio Supercuidadores. El galardón es un reconocimiento nacional que distingue la excelencia en el cuidado y la responsabilidad social. El acto de entrega de premios se celebrará este jueves en la Fundación del Pino, en Madrid.