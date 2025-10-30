Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La empresa coruñesa Ayendo gana el Premio Supercuidadores

RAC

A Coruña

La empresa coruñesa Ayendo, dedicada a la selección, formación y acompañamiento de empleadas del hogar y cuidadores de personas mayores, ha resultado ganadora en la 11 edición del Premio Supercuidadores. El galardón es un reconocimiento nacional que distingue la excelencia en el cuidado y la responsabilidad social. El acto de entrega de premios se celebrará este jueves en la Fundación del Pino, en Madrid.

