La escultora nicaragüense Patricia Belli, Premio Velázquez de Artes Plásticas
El jurado destaca «la repercusión de su obra en el contexto latinoamericano»
Agencias
La escultora nicaragüense Patricia Belli, «por la repercusión de su obra en el contexto latinoamericano, especialmente en Centroamérica, y por su compromiso con la educación en un contexto de fragilidad», ha sido escogida por el jurado para ser galardonada con el Premio Velázquez de Artes Plásticas 2025, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Cultura de España anualmente y dotado con 100.000 euros.
El jurado, presidido por la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio, Ángeles Albert, ha puesto en valor de la artista que «su trabajo sobre la memoria de cuerpos vulnerables, la cicatriz que deja el miedo y la vergüenza, así como su activismo cultural, son referencia en diversas generaciones de artistas».
Belli (Nicaragua, 1964) obtuvo una Maestría en Artes Visuales en escultura en el Instituto de Arte de San Francisco en 2001. Su trabajo involucra la sensorialidad del público para proponer reflexiones vinculadas a la subjetividad, el trauma, el desequilibrio y los mecanismos de poder. La unión de los opuestos es un eje transversal en su obra, en la que reflexiona sobre asuntos como opresor-oprimido, placer-dolor y naturaleza-civilizació n. Por otro lado, presta especial atención al inconsciente colectivo, del que obtiene referencias simbólicas.
