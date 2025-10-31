Pamplona
Quedan en libertad tras declarar los dos detenidos por los altercados en la Universidad de Navarra
Estas personas fueron detenidas por desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad en los disturbios protagonizados por jóvenes contrarios al acto convocado por Vito Quiles
EFE
Las dos personas que fueron detenidas por la Policía Nacional en los altercados que tuvieron lugar en Pamplona han quedado en libertad tras declarar en el juzgado de guardia, han informado a EFE fuentes judiciales este viernes.
Estas dos personas fueron detenidas por desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad en los disturbios protagonizados por jóvenes contrarios al acto que había sido convocado en el campus de la Universidad de Navarra por Vito Quiles, que finalmente fue suspendido.
En estos altercados, en los que se volcaron y quemaron contenedores de basura y se lanzaron botellas y otros objetos a los agentes, resultaron heridas cinco personas.
Cuatro de los heridos son agentes de la Policía Nacional y el quinto, un periodista.
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- La Xunta impulsa el cuidado de mayores en casa con una rebaja fiscal del 50%
- 1-5 | El Dépor golea al Sámano y sigue adelante en la Copa
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Así sería la Coruña que fue destruida: «Hoy tenemos una ciudad, pero pudo ser otra»
- Andrés Guardado, ex del Deportivo, comienza su carrera como entrenador en la cantera del Betis
- Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas