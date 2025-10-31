Estos son los dos pueblos más felices de Galicia: los únicos en el 'top' 35 de España
YouGov y Azucarera han realizado un estudio basado en las opiniones reales de sus habitantes
Vivimos en la era de «cualquier tiempo pasado fue mejor». El mantra que se repite hasta la saciedad de «la generación actual es la primera que vive peor que sus padres» es la muestra perfecta de cómo se siente la sociedad en el momento actual. La inflación, la vorágine en la que nos sumerge la constante digitalización y el ritmo frenético al que nos someten nuestras obligaciones rutinarias son los responsables de los peores datos de felicidad en mucho tiempo.
Sin embargo, dentro de ese suburbio espiritual en el que vive la ciudadanía europea a día de hoy, España es uno de los rincones en los que se vislumbra más luz. Por delante, solo se encuentran Países Bajos, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Polonia y Francia.
Con el objetivo de granular todavía más los datos, YouGov y Azucarera realizan un estudio con el objetivo de conocer los pueblos con más felicidad de España tomando como referencia la opinión de sus propios habitantes. Para ello, han tomado una muestra de 1.000 personas por pueblo y, en base a las respuestas a su cuestionario, han revelado cuáles son los pueblos con los habitantes más felices del país.
Los 35 pueblos más felices de España
Finalmente, el estudio mostró que existe una comunidad autónoma que es clara vencedora: Andalucía. Los pueblos de Ronda, Nerja, Chipiona y Tarifa ocupan los cuatro primeros puestos de un top35 que únicamente cuenta con dos pueblo gallegos.
Para encontrar el pueblo más feliz de Galicia, tenemos que irnos hasta la posición ocho del ranking, en la que encontramos a Sanxenxo. Luego, justo en la posición 35 encontramos al pueblo ourensano Allariz.
Ranking de los pueblos más felices de España
Este es el ranking completo con los pueblos más felices de Galicia:
- Ronda (Andalucía).
- Nerja (Andalucía).
- Chipiona (Andalucía).
- Tarifa (Andalucía).
- Peñíscola (Comunidad Valenciana).
- Santillana del Mar (Cantabria).
- San Vicente de la Barquera (Cantabria).
- Sanxenxo (Galicia).
- Ribadesella (Asturias).
- Zahara de los Atunes (Andalucía).
- Mojácar (Andalucía).
- Llanes (Asturias).
- Benalmádena (Andalucía).
- Dénia (Comunidad Valenciana).
- Conil de la Frontera (Andalucía).
- Sitges (Cataluña).
- Cazorla (Andalucía).
- Salou (Cataluña).
- Altea (Comunidad Valenciana).
- Calpe (Comunidad Valenciana).
- Comillas (Cantabria).
- Cudillero (Asturias).
- Potes (Cantabria).
- Astorga (Castilla y León).
- Cadaqués (Cataluña).
- Vejer de la Frontera (Andalucía).
- Baeza (Andalucía).
- Zarautz (Euskadi).
- Albarracín (Aragón).
- Chinchón (Comunidad de Madrid).
- Pozoblanco (Andalucía).
- La Alberca (Castilla y León).
- Frigiliana (Andalucía).
- Aínsa (Aragón).
- Allariz (Galicia).
