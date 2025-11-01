El doctor Viso comparte sus buenos hábitos

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El doctor Manuel Viso compartió ayer con los lectores coruñeses su último lanzamiento, el libro Supersanos: Nuevos hábitos para cuidar tu cuerpo y tu mente que alargarán tu vida. En esta publicación, ofrece consejos prácticos sobre cómo envejecer de manera saludable, aumentar tu energía y sentirte mejor. Viso también responde preguntas sobre cómo influye la vitamina D en las emociones o a qué se debe el cansancio. Lo presentó como la guía definitiva para adoptar hábitos simples y efectivos con los que mejorar el bienestar.

