El doctor Viso comparte sus buenos hábitos

El doctor Manuel Viso compartió ayer con los lectores coruñeses su último lanzamiento, el libro Supersanos: Nuevos hábitos para cuidar tu cuerpo y tu mente que alargarán tu vida. En esta publicación, ofrece consejos prácticos sobre cómo envejecer de manera saludable, aumentar tu energía y sentirte mejor. Viso también responde preguntas sobre cómo influye la vitamina D en las emociones o a qué se debe el cansancio. Lo presentó como la guía definitiva para adoptar hábitos simples y efectivos con los que mejorar el bienestar.