Roban más de mil piezas históricas de un museo en California
El asalto al almacén del espacio cultural fue cuatro días antes que el del Louvre
Redacción/agencias
Un histórico museo en el norte del estado de California (EE.UU.) sufrió a principios de octubre un robo masivo de más de un millar de objetos, un suceso que está siendo investigado por las autoridades y el FBI. Es uno de los robos más grandes en la historia de California.
El suceso se produjo en la madrugada del 15 de octubre, cuatro días antes que el robo en el Museo del Louvre en París. La sustracción tuvo lugar en las instalaciones de almacenamiento externas del Museo de Oakland de California, según informó el Departamento de Policía de la localidad en un comunicado. Y en el museo no se percataron hasta el día siguiente de la desaparición.
«El o los sospechosos irrumpieron en las instalaciones y robaron más de mil objetos de la colección del museo, entre ellos cestas de nativos americanos, joyas, computadoras portátiles y otros artefactos históricos», informaron las autoridades. Se desconoce por el momento el valor estimado de las piezas, así como el modus operandi de los ladrones para acceder a las instalaciones. Este acto «representa un acto descarado que priva al público del patrimonio cultural de nuestro estado», dijo la directora ejecutiva del Museo, Lori Fogarty.
La mayoría de los objetos que se sustrajeron habían sido donados a las instalaciones por generosos benefactores.
El Museo de Oakland, fundado en 1969 y ubicado en el corazón de la ciudad de Oakland, centra su colección en el arte, la historia y la ciencia del estado de California con artefactos y exposiciones interactivas.
