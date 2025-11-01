Vegalsa-Eroski dona los menús de hoy a 14 entidades

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski donará 4.200 kilos de alimentos a 14 entidades de Galicia y Asturias por el día de Todos los Santos. Esta aportación permitirá elaborar un menú especial, que incluirá gambón, donado a través de la solidaridad de proveedores como Pescanova, cinta de lomo, fideos, puerros, patatas, zanahorias, cebollas, aceite de oliva y manzanas.

Las diferentes asociaciones servirán esta comida en sus locales o bien la entregarán para llevar, atendiendo a los protocolos que tengan establecidos, coincidiendo con esta festividad. La Cocina Económica de A Coruña, Ferrol y Santiago; la residencia Cottolengo de Santiago; la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos de A Coruña; la Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga (Aclad) de A Coruña; Sal de la Tierra de Vigo; Fundación de la Santa Cruz, también de Vigo; el Hospital Asilo Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia; la Asociación Caridad Santiago Apóstol de Cangas; la residencia Betania de Viveiro y las Cocinas Económicas de Oviedo y Gijón serán las entidades beneficiarias de esta donación especial.