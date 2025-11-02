«Mallo pronto formará parte de colecciones internacionales»

Patricia Molins, comisaria de la exposición sobre Maruja Mallo en el Museo Reina Sofía, defiende que la artista «fue olvidada en la sociedad gallega durante un tiempo porque no era nacionalista, a pesar de que en su grupo de admiradores se encontraba gente como Luis Seoane. Ella no quería que se la identificase con lo local. Cuando le preguntaban, decía que era celta. Para ella el arte debía superar la realidad y eso significaba crear nuevas mitologías».

¿Hay alguna posibilidad de que esta exposición recale en Galicia?

Es imposible, porque es una exposición en la que hemos traído todas las obras que están en el extranjero. Hemos traído obras de Argentina, de Uruguay, de Estados Unidos, de Francia. Es un transporte muy caro y la exposición está seis meses en Madrid que se suman a los seis meses de Santander. Por razones de conservación, todas las cosas de papel no podrían permanecer más tiempo exhibidas. Pero, además, para los testadores, que muchos de ellos son privados, quedarse sin las obras un año entero les ha costado. Han sido muy generosos, la verdad. Nos ha ayudado mucho Víctor Montenegro, de la Galería Montenegro (de Vigo), para convencerles. Veo imposible que esta exposición siga girando.

¿Podría contarme alguna anécdota de las obras foráneas?

Hay algunas obras que están en el extranjero que no hemos conseguido. Pero sí hemos traído «El mago», que es una de sus primeras obras y una pieza muy interesante. También es importante porque la ha comprado el Art Institute of Chicago —que alberga obras como La habitación de Van Gogh así como cuadros de Picasso, Magritte, Monet, Warhol o Francis Bacon—, y es la primera obra de Mallo que adquiere recientemente un museo de primera línea internacional. De Argentina, hay dos parejas de obras de sus Cabezas que también se han visto muy poco en España. Son quizás las más fascinantes de este trabajo, porque son esos rostros que son a la vez retratos de personas y a la vez retratos idealizados. Tienen realmente una mirada, una atención a los detalles en el cabelllo. Ese cabello entra en movimiento y anima absolutamente la figura.

También se puede ver una Verbena.

Es quizás la más interesante de cara a la exposición. Forma parte de una colección particular de Buenos Aires y no se exponía desde el año 1928 en España. Hemos conseguido que nos la prestaran. Permite que se vea la serie completa de las verbenas. Fue la serie que la dio a conocer.

¿Despertará el interés mundial por Mallo?

Hay obra suya en el Centre Pompidou depositada en el Museo de Cáceres; estuvo en la Bienal de Venecia que es el evento mundial más importante del arte. Es una artista singular y sin duda pronto formará parte de colecciones internacionales.