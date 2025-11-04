Detienen a un hombre en Huelva por la muerte violenta de su expareja

El cuerpo sin vida de una mujer de 47 años, con signos evidentes de violencia, fue localizado en la noche de este domingo en la localidad onubense de Moguer (Huelva), por lo que su expareja, un hombre de 56 años, fue detenido como principal acusado del segundo asesinato por violencia de genero en la provincia en este año —y segundo caso en una semana tras el apuñalamiento de una mujer en Isla Cristina el pasado miércoles, que se encuentra fuera de peligro—.

Fuentes de la Guardia Civil informaban este lunes de la aparición del cuerpo sin vida de la mujer y la detención de su expareja por su posible implicación en un nuevo caso de violencia de género que más tarde confirmaría el Ministerio de Igualdad, toda vez que se continúa con la instrucción del caso, aunque no hay previsión de que el presunto agresor pase a disposición judicial en la jornada de este lunes. De este modo, el Ayuntamiento de Moguer ha explicado que la víctima era una trabajadora de una de las fincas agrícolas ubicadas en las inmediaciones de la calle Maestra, junto a la zona hortofrutícola de Las Malvinas.

La fallecida, de 47 años y nacionalidad marroquí, llevaba años residiendo y trabajando en el municipio moguereño, donde estaba empadronada, y tenía una hija de 23 años que también residía desde hace poco en el municipio. El Ayuntamiento señala que el presunto autor del apuñalamiento es una expareja de la fallecida, procedente de Burkina Faso.