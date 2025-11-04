El escritor mexicano Gonzalo Celorio se hace con el Premio Cervantes 2025

Un experto en el exilio español, descendiente de asturianos, que ha enseñado y escrito esencialmente sobre la memoria. El autor mexicano Gonzalo Celorio ha sido reconocido en el día de ayer con el Premio Cervantes, el más importante de las letras en español.

El galardón le corresponde «por la excepcional obra literaria y labor intelectual, con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispana», ha anunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, leyendo el fallo del jurado. «A lo largo de más de cinco décadas, Gonzalo Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad», ha añadido.

Urtasun ha dicho también, en un anuncio hecho con más de una hora de retraso sobre el horario previsto debido a las deliberaciones del jurado, que su obra es al mismo tiempo «una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana. En sus libros resuenan la ironía, la ternura y la erudición, trazando un mapa emocional y cultural que ha influido en generaciones de lectores y escritores. Celorio representa la figura del escritor integral, creador, maestro y lector apasionado, constructor de un legado invaluable que honra la lengua española y la mantiene viva en su forma más alta: la de la palabra que piensa, siente y perdura».

El premio a Celorio llega en un momento de reconstrucción de las relaciones de España con México por vía cultural, después del conflicto desatado por la reclamación del Gobierno mexicano de que España pida perdón por la conquista. Antes que él, han sido seis sus compatriotas que se han hecho con el Cervantes: Octavio Paz (1981), Carlos Fuentes (1987), Sergio Pitol (2005), José Emilio Pacheco (2009), Elena Poniatowska (2013) y Fernando del Paso (2015).

Con su premio, se ha cumplido la regla no escrita que suele regir el Cervantes, y que dice que a uno o dos escritores españoles premiados —los últimos fueron el leonés Luis Mateo Díez, en 2023, y el santanderino Álvaro Pombo, en 2024—, les siguen uno o dos latinoamericanos. Lo que no ha sucedido es que el galardón fuera para una mujer, como casi todo el mundo esperaba. Tan solo seis lo han conseguido en sus casi 50 años de historia.

Academia y escritura

Narrador, ensayista y profesor universitario que, desde 2019, dirige la Academia de la Lengua de México, Gonzalo Celorio es una de las personalidades más destacadas de la cultura del país norteamericano. Formado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha desarrollado una extensa labor académica y docente, impartiendo clase en instituciones como la Universidad Iberoamericana, el Instituto Politécnico Nacional y El Colegio de México. También fue director del Fondo de Cultura Económica (2000-2002), una de las editoriales más fuertemente arraigadas a la academia del ámbito hispanohablante. Actualmente es profesor de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde dirige la cátedra extraordinaria Maestros del Exilio Español.

Celorio es, precisamente, descendiente de españoles emigrados a México. Su origen familiar es asturiano, de Llanes, y su obra indaga en la memoria como materia literaria. Su historia familiar ha protagonizado varios de sus libros: si en Tres lindas cubanas (Tusquets, 2006) repasaba la historia de su familia materna, procedente de la isla, en El metal y la escoria (Tusquets, 2014) hacía lo propio con la paterna. En él contaba la historia de un asturiano que decide emigrar a México en busca de fortuna a mediados del siglo XIX, que consigue el éxito en sus negocios pero que ve cómo su fortuna es dilapidada por la vida disipada de sus hijos. Los apóstatas (Tusquets, 2020), en la que se adentraba en la vida de dos de sus hermanos que se acercaron a la religión y luego la abandonaron para acabar en polos opuestos, uno vinculado a la revolución nicaragüense y el otro al satanismo, vendría a cerrar esa trilogía a la que bautizó como Una familia ejemplar.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran las novelas Amor propio, El viaje sedentario, Y retiemble en sus centros la tierra y Mentideros de la memoria, así como los ensayos Los subrayados son míos y Cánones subversivos. Si su obra narrativa ha sido publicada en su mayor parte por Tusquets, sus ensayos forman parte del catálogo de Pre-Textos. Ha sido distinguido con numerosos reconocimientos, como el Premio de Periodismo Cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes (1986), el Prix des Deux Océans, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura (2010) o el Premio Mazatlán de Literatura (2015). También recibió la Orden de la Cultura Nacional, otorgada por el Ministerio de Cultura de Cuba en 1996.

Ahora, recibe el Premio Cervantes, el más importante de los premios que concede el Ministerio de Cultura, que está dotado con 125.000 euros y supone el máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua española.