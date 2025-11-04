Maurette obtiene el Herralde con ‘El contrabando ejemplar’
«Es gozo, celebración absoluta de la literatura», dice Marta Sanz, portavoz del jurado
David Morán
Pablo Maurette (Buenos Aires, 1979), especialista en literatura renacentista, resucitador de clásicos como Dante y Boccaccio y autor de dos enjundiosos ensayos sobre la genealogía del cuerpo y las taras del cuerpo humano, le cogió el gusto a la ficción hace un par de años con La Niña de Oro y, no contento con reinventar por todo lo alto el género policial, reincide ahora en asuntos novelescos con El contrabando ejemplar, obra histórico-humorística que le ha valió ayer el 43º Premio Herralde. «Celebra el relato y contar historias casi como un proyecto de vida», resumió la directora editorial de Anagrama, Silvia Sesé, durante el anuncio del fallo, dotado con 25.000 euros. «Es gozo, celebración absoluta de la literatura», subrayó a su lado la escritora Marta Sanz, portavoz de un jurado formado por Juan Pablo Villalobos, Gonzalo Pontón Gijón, la librera Cecilia Fanti y la propia Sesé.
