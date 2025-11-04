Una perita dice que "Correa no existía para Hacienda" y defraudó 27 millones con Gürtel

Una funcionaria de la Agencia Tributaria ha dicho en el juicio del caso Gürtel que el empresario Francisco Correa "no existía para la Hacienda pública española" y ha ratificado que defraudó más de 27 millones de euros de sus ganancias de la trama corrupta relacionada con el PP que lideraba.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio a 25 acusados en la pieza principal del caso Gürtel, de los que veinte pactaron antes de la vista con la Fiscalía Anticorrupción reconocer los hechos para ver rebajada la pena que se les pueda imponer, entre ellos los cabecillas de la trama, Francisco Correa y el ex secretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo.

Se trata del último juicio del caso -que fue dividido en trece piezas-, en el que se enjuician delitos contra hacienda y de blanqueo de capitales logrados por el entramado corrupto a través de sobornos a cargos del PP en ayuntamientos y comunidades autónomas para conseguir adjudicaciones de contratos entre 1998 y 2009.

Este martes ha comparecido como perita la funcionaria de la Agencia Tributaria que ha ratificado los informes sobre el delito fiscal atribuido a Correa y a su entramado empresarial.

Basándose en dichos informes la Fiscalía Anticorrupción cifra en más de 27 millones de euros la cantidad defraudada por Correa a la Hacienda española, en concreto 24.835.339 euros por los conceptos de los impuestos de la renta de las personas físicas (IRPF) y sobre el patrimonio de los años 2000 a 2007, y 2.607.773 euros por los de IVA y sociedades de su entramado empresarial de 2003 a 2007.

La perita ha manifestado que para el IRPF y el impuesto de patrimonio "la mecánica defraudatoria consistía en que Francisco Correa no existía para la hacienda pública española porque a pesar de residir en España no presentó nunca las declaraciones" y usó un complejo entramado de sociedades, algunas en paraísos fiscales o en territorios con secreto bancario.

"Este entramado fue desarrollado primero por Luis de Miguel y luego por Ramón Blanco Balín -exasesores fiscales de Correa, también acusados en este juicio-, y contaba con la típica estructura de una sociedad en el Reino Unido participada por otra de la isla caribeña de Nevis, y de una empresa holandesa participada por otra domiciliada en la isla de Curaçao, que pertenecía a las Antillas Holandesas", ha declarado.

Ha añadido que "todas estas entidades tenían distintas cuentas bancarias como por ejemplo en Suiza y Francisco Correa podía disponer de estos fondos con absoluta opacidad".

La perita ha indicado que iban transfiriendo distintas cantidades de dinero desde las cajas de la trama "hasta cuentas situadas en territorios en los que hay secreto bancario y opacidad fiscal y en algunas ocasiones se hacían inversiones allí y en otras ocasiones se repatriaban".

Ha agregado que la trama tenía empresas de eventos -que obtenían contratos de administraciones gobernadas por el PP- y sociedades de carácter patrimonial pero "ninguna pertenecía directamente a Francisco Correa" a pesar de ser el beneficiario último del dinero, que obtuvo además por intermediar en adjudicaciones públicas a cambio del pago de comisiones a cargos políticos.

Ha explicado que el entramado, que también creó sociedades en otros territorios como Panamá, "le permitía a Francisco Correa hacer viajar el dinero de sus cajas para en algunos casos volver a invertir en España".

Para las deudas fiscales de las empresas de eventos de Correa, por IVA y de sociedades, ha dicho que usaron la técnica de facturas falsas.

"Tenían una única caja B y emitían facturas falsas que utilizaban para reducir los beneficios que consideraban en la sociedad en que querían y les servía para pagar gastos además de gastos particulares de Francisco Correa a funcionarios, autoridades y cargos públicos" a los que sobornaban, ha subrayado.