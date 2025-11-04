Los reyes reciben al sultán de Omán con honores militares en el Palacio Real

Los reyes han recibido este martes con honores militares al sultán de Omán, Haitham Bin Tariken, en una ceremonia que ha tenido lugar en el Palacio Real, como inicio de los actos de su primera visita de Estado a España para reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países.

La ceremonia ha comenzado a las 10:30 horas con la llegada del sultán al Plaza de la Armería del Palacio Real donde ha sido recibido por Felipe VI y doña Letizia y una delegación española encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; del Senado, Pedro Rollán, y el del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, integraban también la comitiva española de recibimiento, entre otras autoridades, mientras que Haitham Bin Tariken viaja acompañado por cinco ministros.

Tras escuchar los himnos de ambos países, el rey y el sultán han pasado revista a las tropas, han saludado a ambas delegaciones y han presenciado el desfile militar del batallón de honores de la Guardia Real.

El pasado mes de mayo, el sultán de Omán aplazó su viaje de Estado a España tras fallecer la madre de la primera dama omaní, Ahad bint Abdullah Al Busaidiyah.

A mediodía, Felipe VI mantendrá un encuentro en el Palacio de La Zarzuela con el sultán y un almuerzo al que también asistirá doña Letizia, mientras que por la noche tendrá lugar una cena de gala, en el Palacio Real de Madrid, ofrecida por los reyes en honor de Haitham Bin Tarik.

El sultán ascendió al trono de Omán en 2020, tras la muerte de su predecesor, el rey Qabus Bin Said, a cuyo funeral acudió Felipe VI.

Este martes el sultán visitará el Senado donde le recibirá el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, y el miércoles 5 será recibido por Pedro Sánchez en Moncloa tras lo que se celebrará un encuentro empresarial España-Omán al que asiste Felipe VI.

En el marco de este viaje, el Gobierno ha concedido el Collar de la Orden de Isabel la Católica al sultán Haitham Bin Tariq Al Said, y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a otras personalidades omaníes como así consta en sendos reales decretos del pasado día 29.

Esta visita de Estado es la primera que tiene lugar en España desde mayo de 2023, cuando se produjo la del presidente colombiano, Gustavo Petro.