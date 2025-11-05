Eroski y Familia colaboran con el Banco de Alimentos
A Coruña
Las enseñas comerciales Eroski y Autoservicios Familia, de la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, renuevan un año más su compromiso con la solidaridad participando en la Gran Recogida de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal). Todas las tiendas de Galicia, Asturias y Castilla y León se suman a esta iniciativa que se celebrará a partir del día 7 de noviembre, convirtiéndose en puntos de apoyo a los Bancos de Alimentos de las tres comunidades.
Durante estas dos jornadas, los clientes podrán colaborar donando productos no perecederos en las tiendas con voluntarios o realizando una aportación económica en caja.
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Un ex del Dépor ya es ídolo en su nuevo club en Portugal: MVP y la grada corea su nombre
- La Xunta ordena suspender el cambio que dio más usos a Espacio Coruña
- Una chaqueta gallega salva vidas frente a la velutina: "Está pensada para los trabajos de desbroce"
- Los gestores de A Coruña: «A los autónomos más pequeños les va a ser más útil pasarse a Verifactu»
- Tres desayunos para dar la vuelta al mundo sin salir de A Coruña: 'En Perú desayunamos fuerte porque trabajamos mucho
- Las nuevas terrazas de A Coruña: estos son los colores que podrán tener con la nueva normativa
- El hijo de Djalminha hace un gol maradoniano y el exjugador del Deportivo alucina: 'Si tu padre supiera hacer goles así