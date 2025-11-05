Eroski y Familia colaboran con el Banco de Alimentos

Las enseñas comerciales Eroski y Autoservicios Familia, de la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, renuevan un año más su compromiso con la solidaridad participando en la Gran Recogida de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal). Todas las tiendas de Galicia, Asturias y Castilla y León se suman a esta iniciativa que se celebrará a partir del día 7 de noviembre, convirtiéndose en puntos de apoyo a los Bancos de Alimentos de las tres comunidades.

Durante estas dos jornadas, los clientes podrán colaborar donando productos no perecederos en las tiendas con voluntarios o realizando una aportación económica en caja.