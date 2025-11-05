IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial en Alicante
La soprano Yolanda Marín pone el broche de oro al la primera jornada del encuentro sobre la IA
La cantante, acompañada al piano por Florencio Sáez, protagoniza una actuación en la que reivindica más apoyo a la investigación sobre la ELA
Miguel Vilaplana
La primera jornada del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial (IA) que se celebra en Alicante ha tenido un broche de oro con la actuación protagonizada por la soprano internacional Yolanda Marín. Acompañada al piano por Florencio Sáez, ha interpretado un repertorio basado en canciones clásicas de diferentes países europeos, que ha tenido además su lado reivindicativo, al reclamarse más apoyo a la investigación sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
El emotivo concierto ha tenido lugar después de una jornada intensa en la EUIPO en la que se han abordado diferentes aspectos relacionados con la IA, y se ha desarrollado ante los asistentes al foro, que a la conclusión han aprovechado para disfrutar de un coctel que ha hecho las veces de networking. Una despedida emotiva que dará paso a la segunda jornada del foro que se desarrollará este jueves en el ADDA.
Suscríbete para seguir leyendo
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- Los gestores de A Coruña: «A los autónomos más pequeños les va a ser más útil pasarse a Verifactu»
- Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero
- Tres desayunos para dar la vuelta al mundo sin salir de A Coruña: 'En Perú desayunamos fuerte porque trabajamos mucho
- Las nuevas terrazas de A Coruña: estos son los colores que podrán tener con la nueva normativa
- Fallece el miembro de Protección Civil de Abegondo Javier Montero
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park