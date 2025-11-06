El consumo de alcohol, tabaco y cannabis cae entre los jóvenes

Los jóvenes son mucho más sanos que sus padres. Ha calado el mensaje de que el alcohol, el tabaco y el cannabis son perjudiciales para la salud, de forma que su consumo está cayendo a mínimos históricos. La última edición de la Encuesta sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes), que el Ministerio de Sanidad presentó ayer, indica que entre estudiantes de catorce a 18 años ha disminuido o se ha estabilizado el consumo de las sustancias psicoactivas, especialmente el tabaco y el cannabis.

El sondeo, realizado a partir de 35.256 entrevistas de 832 centros educativos, muestra que el consumo en los últimos doce meses se reduce en 2,6 puntos para el alcohol, 6,5 puntos para el tabaco y 6,3 puntos para el cannabis. También se observa el primer descenso en el uso de hipnosedantes desde 2014.

«La encuesta deja un mensaje optimista. Las políticas funcionan [...] Las nuevas generaciones están cambiando, cada vez son más conscientes de los riesgos, cada vez tienen nuevas formas de relacionarse y de entender el ocio. Tenemos la generación de jóvenes más consciente, crítica y saludable y tenemos que reforzarlo con políticas públicas», destacó la ministra de Sanidad, Mónica García, en la presentación de la encuesta.

El alcohol continúa siendo la sustancia psicoactiva más consumida, aunque los datos de 2025 muestran un descenso respecto a la encuesta publicada en 2023 (tiene carácter bianual). Un mayoritario 73,9% del alumnado declara haber consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida (frente al 75,9% en 2023), el 71% en los últimos 12 meses (frente al 73,6%) y el 51,8% en los últimos 30 días (frente al 56,6%).

También disminuyen las prácticas de riesgo: el 17,2% de los estudiantes se ha emborrachado en el último mes (frente al 20,8% en 2023) y el 24,7% ha practicado binge drinking —atracón de alcohol— (frente al 27,8%), ambos en sus niveles más bajos desde 2000. En este caso, no caen al mínimo histórico, pero sí es el mejor dato en 25 años. Aun así, sigue siendo preocupante que la edad media de inicio en el consumo se mantiene en 13,9 años, mientras que el inicio del consumo semanal y de la primera borrachera se sitúan en 14,8 y 14,6 años, respectivamente.

Fumadores con catorce años

El consumo de tabaco sigue una línea descendente y, en este caso, registra los niveles más bajos de toda la serie histórica. El 27,3% del alumnado ha fumado alguna vez en la vida (frente al 33,4% en 2023); el 21,2% en los últimos 12 meses (frente al 27,7%), y el 15,5% en los últimos 30 días (frente al 21%). El consumo diario en el último mes se reduce al 4,3%, lo que supone una disminución de 3,2 puntos respecto al 7,5% registrado en 2023. Pero la edad media de inicio se mantiene en 14,1 años, y la del inicio del consumo diario, en 14,4 años. La modalidad más común combina cigarrillos de cajetilla y de liar, y el 46,4% de los fumadores ha intentado dejar el hábito en el último año.

El cannabis continúa siendo la sustancia ilegal con mayor prevalencia, aunque los datos de 2025 reflejan también un «descenso notable» respecto al año anterior. Un 21% del alumnado declara haber consumido cannabis alguna vez en la vida (frente al 26,9% en 2023).