La gallega Ashling Ocampo gana el premio Socine a la mejor dirección

La realizadora gallega Ashling Ocampo Colvin (2000) recibió el galardón a la mejor dirección del IV Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario, Socine, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, durante la gala que se celebró en el Teatro Zorrilla de la ciudad castellanoleonesa. Su trabajo, La casa de la abuela, fue uno de los cortometrajes más destacados de una ceremonia en la que Los dientes largos, dirigido por la sevillana Lucía Zamora, obtuvo el premio al mejor corto de ficción y el Gran Premio del Festival, y su protagonista, Laura Rees, el de mejor interpretación.

La casa de la abuela es un cortometraje de 14 minutos realizado como trabajo de fin de grado, escrito, producido y dirigido por Ocampo. Su protagonista es Mer, una joven con síndrome de Down que, durante la celebración de su 18º cumpleaños anuncia que quiere sacarse el carné de conducir como un paso hacia su autonomía personal. Sin embargo, casi nadie en la mesa parece apoyarla, lo que despierta en Mer una mezcla de frustración y envidia hacia su hermana mayor, Paloma, cada vez más independiente.

Ocampo es graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidade de Vigo (UVigo) y ha trabajado como ayudante de redacción en la productora gallega CTV, en programas de entretenimiento y en el departamento de desarrollo de proyectos de series. En 2024, estrenó La casa de la abuela, que ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Augal al Mejor Cortometraje, el Primer Premio en el Festival de Ourense (OUFF), el galardón a la mejor intérprete femenina para su protagonista, María Iriondo, en el mismo certamen, y el premio al mejor cortometraje de bajo presupuesto en el Festival Ficda Adacam. Además, Ocampo es la guionista de María Balteira, un cortometraje de carácter didáctico.

En Socine compitieron más de un centenar de trabajos procedentes de más de treinta centros universitarios y de educación superior de todo el mundo, con películas llegadas no solo desde España, sino también desde Francia, Argentina, Colombia, República Dominicana, Reino Unido, Irán y Brasil.

Otros galardones fueron el de mejor documental para A la sombra del río, un drama social con tintes de realismo mágico dirigido por el madrileño Jesús García Nuño de la Rosa y el mexicano Emiliano Reyes Colina; el premio universitario del público para Play, de Violeta Moro Taboso; y el de mejor guion para Alberto Zorrilla por Por nosotros.