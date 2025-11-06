La obesidad en España supone un gasto anual de 130.000 millones

La obesidad ya supone un gasto de 130.000 millones de euros en España. Así lo concluye el informe El valor social de un mejor control de la obesidad en España, realizado por la Fundación Weber para la compañía Lilly, que cuantifica el impacto económico y social de las 18 complicaciones más comunes de entre las más de 200 que están asociadas a la obesidad y el sobrepeso.

Para ello, el estudio, que ha sido presentado esta semana, analiza cuatro parámetros: los costes sanitarios directos e indirectos, los costes no sanitarios directos y el impacto en la calidad de vida, según ha explicado en la presentación del documento de investigación Álvaro Hidalgo, que ocupa el cargo de presidente en la Fundación Weber.

Actualmente hay en España 27 millones de personas con sobrepeso u obesidad, pero las previsiones estiman que llegarán a a 29,9 millones en el año 2030. De ellas, 7,4 millones tienen obesidad, y en cinco años serán 8,6 millones.

El gasto que estas cifras suponen para el sistema sanitario este 2025 supera los 292.000 millones de euros si se tienen en cuenta ambas condiciones y los 130.000 millones en el único caso de la obesidad, es decir, «el impacto que tiene la obesidad supera todo el gasto sanitario publico de España en un año», ha resumido Hidalgo. Considerando las 18 complicaciones simultáneamente, el gasto por paciente y año asciende a 10.790 euros en el primer caso y de 17.465 en el segundo, es decir, un 8 % y un 18% del PIB, respectivamente.

Una reducción moderada del peso de entre un 5 % y un 10 % podría suponer un ahorro de 20.000 millones, que se convierten en 68.000 para pérdidas del 20 % al 25 %. Estas cifras alcanzarían los 25.000 millones y los 84.000 millones, respectivamente, según la proyección que realiza el estudio.

A la hora de analizar el impacto, se han clasificado en tres grupos las complicaciones que el exceso de grasa corporal puede suponer para estas personas.

El primero, el cardiovascular. Enfermedades como la insuficiencia cardíaca, el síndrome coronario agudo o el ictus producirían un ahorro de 8.707 millones de euros en la horquilla inferior de pérdida de peso y de 32.000 millones en la superior, de acuerdo con las estimaciones.

Mientras, en el grupo metabólico, se ha medido el impacto de la prediabetes, la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, gota, síndrome de ovario poliquístico y el hígado graso asociado con la disfunción metabólica. El resultado, un ahorro de entre 5.064 y 10.114 millones de euros, según la franja. De un último grupo, que engloba la depresión y ansiedad, enfermedad renal crónica, apnea obstructiva del sueño, asma, albuminuria, reflujo gastroesofágico y osteoartritis, el ahorro estimado es de entre 6.607 millones y 25.958 millones de euros con las cifras de 2025.

Todo lo cual revela la urgencia de abordar la obesidad de forma precoz y además de que la reducción de peso se mantenga a lo largo del tiempo, han coincidido los expertos.