Un reconocimiento para Lourdes Agapito, la mujer que hizo hablar a David Beckham en nueve idiomas

¿Se imaginan que pudieran escribir el texto de esa presentación que tanta pereza les da realizar y que un programa creara automáticamente un vídeo con un avatar idéntico a usted que explicara el proyecto en su nombre? La vergüenza y los nervios que se ahorrarían muchos profesionales. Lejos de ser ciencia ficción, lo cierto es que cualquiera que sepa manejar un power point puede crear ese video en unos pocos minutos gracias a la tecnología de Shyntesia, uno de los mayores unicornios europeos del ámbito de la inteligencia artificial -valorado en más de 4.000 millones de euros- y que cuenta entre sus cofundadores con la investigadora española Lourdes Agapito.

La también profesora del University College de Londres ha recogido este jueves el premio a la excelencia que concede el comité organizador del IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial de Alicante y que ha recogido de manos de la directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, tras la presentación de la directora de Ellis Alicante, Nuria Oliver.

Un galardón que reconoce, entre otras cosas, el potencial de esta tecnología para hacer el bien y contribuir al progreso global. No en vano, Synthesia dio a conocer su plataforma con un vídeo en el que la estrella de fútbol David Beckham hablaba en nueve idiomas para pedir un mayor compromiso por parte de todos los países para acabar definitivamente con la malaria.

Trayectoria

Como ha relatado la propia galardonada, Agapito inició sus investigaciones atraída por los procesos mentales que permite al ser humano procesar las imágenes que ve para elaborar más tarde nuevas representaciones basadas en esa realidad, como ocurre cuando se pinta un cuadro. Y, en especial, los mecanismos que permiten que, con unos pocos puntos o unas líneas muy esquemáticas, el cerebro humano sea capaz de intuir y saber qué movimientos está representando una figura.

La idea era conseguir ese mismo proceso para generar imágenes nuevas en movimiento a través de los algoritmos matemáticos. Un ejemplo serían las técnicas que se utilizan ya desde hace años en los efectos especiales del cine y que permiten, por ejemplo, trasladar el movimiento de una serie de puntos en la cara de un actor para animar un personaje, como ocurre en el Planeta de los Simios y otras muchas películas.

La cofundadora de Shyntesia, durante su intervención en el foro celebrado en el Auditorio de la Diputación de Alicante. / Rafa Arjones

El gran avance de la investigadora fue conseguir que, con un solo vídeo de referencia, se pudieran crear modelos tridimensionales de imágenes nuevas de esa persona. "Es lo que se conoce como análisis a partir de síntesis. Tenemos una representación que es la forma del objeto en una posición neutral y estimamos cómo deberíamos deformar esa forma para que, cuando se proyecte, veamos algo real", ha explicado la profesora universitaria.

Socios

Más tarde, Lourdes Agapito se unió a Matthias Niessner, que trabajaba en el mismo ámbito, y finalmente a los daneses Víctor Riparbelli y Steffen Tjerrild para crear Shyntesia. "Vimos que tenía mucho potencial para crear vídeos sin tener que utilizar cámaras, micrófonos ni actores y reducir drásticamente los costes", ha explicado durante su charla en el Auditorio de la Diputación de Alicante. Era el año 2017 y entonces "ni siquiera se hablaba de IA", ha recordado. De hecho, su trabajo se basaba en modelos matemáticos, todavía no había algoritmos.

Su primer proyecto conocido fue el famoso vídeo de Beckham, para el que todavía tuvieron que grabar a nueve personas en los diferentes idiomas y trasladar digitalmente esos gestos al rostro del futbolista.

"Era la primera vez que se enseñaba esta tecnología y demostramos que la IA generativa también se puede usar para cosas beneficiosas para la sociedad y tener efectos muy positivos", ha señalado.

A partir de texto

El siguiente paso fue crear imágenes de cero, a partir de texto, mediante la generación de avatares. Una tecnología que ya utilizan el 70 % de las empresas del Fortune 100 para generar vídeos de formación o comunicación interna, entre otras tareas.

Su gran éxito es haberlo conseguido, además, con una plataforma muy sencilla de utilizar. "Cualquier persona que sepa usar un power point es capaz de crear vídeos nuevos", ha explicado.

La también profesora del University College London en otro momento de su intervención. / Rafa Arjones

Gracias a estos avances la compañía alcanzó los 1.000 millones de valoración en 2023 y hoy en día ya ha superado los 4.000. Además, cuenta con una plantilla de más de 500 personas. "Somos un ejemplo de una empresa de IA basada en Europa y que ha desarrollado una tecnología que puede utilizar cualquiera", se ha mostrado orgullosa la investigadora, que también ha presumido de que organismos como el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (el NHS) o la ONU también utilizan su tecnología.

Lourdes Agapito también ha querido destacar la importancia de los fundamentos "éticos" de la compañía, que se materializan en que nunca pueda haber un avatar de alguien que no haya dado su consentimiento, en el control de los contenidos que se suben a la plataforma para garantizar que no se emplea para fines negativos o para difundir información falsa; y en la colaboración para redactar la regulación necesaria.

Agapito ha cerrado su conferencia con un vídeo de su propio avatar, imposible de distinguir de la realidad.

Referente para las mujeres

Ya tras la entrega del galardón, Lourdes Agapito ha querido agradecer el reconocimiento y destacar la importancia de que, cada vez, se concedan este tipo de distinciones a mujeres.

"Es importante que tengamos más visibilidad las mujeres emprendedoras y, en especial, las españolas. Este mundo está todavía muy dominado por los hombres y empezamos a ver muchas mujeres que están pisando fuerte en la investigación y en el emprendimiento. Y también dar ejemplos positivos de cómo se puede llevar la investigación y el emprendimiento con fundamentos éticos", ha concluido su intervención.