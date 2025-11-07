Cuentas dice que el Louvre prefirió invertir en obras y no en seguridad
Efe
El Tribunal de Cuentas de Francia considera que el Museo del Louvre optó por dedicar sus notables fondos económicos a promover «operaciones visibles», como la compra de más obras o al ambicioso plan de ampliación, antes que «a renovar y mejorar la seguridad» de sus actuales instalaciones.
Así lo constató el presidente del Tribunal, Pierre Moscovici, en una conferencia de prensa organizada en París, convocada semanas después del robo de joyas de la Corona francesa que sacudió a Francia y por el que hay cuatro inculpados.
El propio museo reaccionó asegurando que el Tribunal de Cuentas «desconoce» los esfuerzos del Louvre en materia de seguridad. «La gestión del museo más grande del mundo y más visitado solo puede tener un análisis equilibrado si este se basa en el largo plazo», indicó.
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- Forbes' sitúa en A Coruña tres de los cinco mayores patrimonios de España
- Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Recta final para la apertura de un gran Gadis en la antigua nave de Caramelo en Agrela
- Fallece el miembro de Protección Civil de Abegondo Javier Montero
- La demolición del edificio que 'tapa' Mera, más cerca