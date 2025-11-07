Cuentas dice que el Louvre prefirió invertir en obras y no en seguridad

El Tribunal de Cuentas de Francia considera que el Museo del Louvre optó por dedicar sus notables fondos económicos a promover «operaciones visibles», como la compra de más obras o al ambicioso plan de ampliación, antes que «a renovar y mejorar la seguridad» de sus actuales instalaciones.

Así lo constató el presidente del Tribunal, Pierre Moscovici, en una conferencia de prensa organizada en París, convocada semanas después del robo de joyas de la Corona francesa que sacudió a Francia y por el que hay cuatro inculpados.

El propio museo reaccionó asegurando que el Tribunal de Cuentas «desconoce» los esfuerzos del Louvre en materia de seguridad. «La gestión del museo más grande del mundo y más visitado solo puede tener un análisis equilibrado si este se basa en el largo plazo», indicó.