Fallece a los 41 años Amaia Arrazola, autora e ilustradora de «Wabi Sabi» y «Totoro y yo»

La ilustradora Amaia Arrazola, autora de títulos como «Wabi Sabi» o «Totoro y yo», así como de murales de gran formato, ha fallecido en Barcelona a los 41 años de edad, una noticia que ha conmocionado a público y artistas, dejando en la jornada de ayer las redes sociales teñidas de luto y de mensajes de cariño hacia la creadora.

Asidua en los festivales de arte urbano, en el marco del programa municipal de decoración de medianeras «Vigo Cidade de Cor», la artista natural de Vitoria dejó su huella en el municipio vigués en el año 2021, asumiendo una intervención artística en las instalaciones del pabellón Carballal-Cabral. Titulado «La merienda», este mural es posible contemplarlo desde el tramo de la AP-9 a su paso por la parroquia viguesa.

Nacida en Vitoria en 1984, Arrazola estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid, trabajando, posteriormente, como directora de arte en el sector publicitario, hasta que en 2010 recaló en Barcelona, donde inició una carrera como ilustradora profesional.

La publicación en 2018 de «Wabi Sabi», de Lunwerg Editores, obra nacida tras obtener una beca artística en Paradise Air, en Matsudo (Japón), supuso un cambio radical en su carrera, llegando a firmar en 2022 «Totoro y yo», relacionada con las películas del japonés Hayao Miyazaki.