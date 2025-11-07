Fallece a los 41 años Amaia Arrazola, autora e ilustradora de «Wabi Sabi» y «Totoro y yo»
La muralista era una asidua en los festivales de arte urbano y en 2021 dejó su huella en Vigo con su obra «La merienda», en el pabellón Carballal-Cabral
C. SERTAL / EFE
La ilustradora Amaia Arrazola, autora de títulos como «Wabi Sabi» o «Totoro y yo», así como de murales de gran formato, ha fallecido en Barcelona a los 41 años de edad, una noticia que ha conmocionado a público y artistas, dejando en la jornada de ayer las redes sociales teñidas de luto y de mensajes de cariño hacia la creadora.
Asidua en los festivales de arte urbano, en el marco del programa municipal de decoración de medianeras «Vigo Cidade de Cor», la artista natural de Vitoria dejó su huella en el municipio vigués en el año 2021, asumiendo una intervención artística en las instalaciones del pabellón Carballal-Cabral. Titulado «La merienda», este mural es posible contemplarlo desde el tramo de la AP-9 a su paso por la parroquia viguesa.
Nacida en Vitoria en 1984, Arrazola estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid, trabajando, posteriormente, como directora de arte en el sector publicitario, hasta que en 2010 recaló en Barcelona, donde inició una carrera como ilustradora profesional.
La publicación en 2018 de «Wabi Sabi», de Lunwerg Editores, obra nacida tras obtener una beca artística en Paradise Air, en Matsudo (Japón), supuso un cambio radical en su carrera, llegando a firmar en 2022 «Totoro y yo», relacionada con las películas del japonés Hayao Miyazaki.
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- Forbes' sitúa en A Coruña tres de los cinco mayores patrimonios de España
- Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Recta final para la apertura de un gran Gadis en la antigua nave de Caramelo en Agrela
- Fallece el miembro de Protección Civil de Abegondo Javier Montero
- La demolición del edificio que 'tapa' Mera, más cerca