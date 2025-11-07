Protección de Datos multa un desnudo falso generado con IA

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 2.000 euros (1.200 por pago voluntario y reconocimiento de la responsabilidad) a los padres de un chico menor de edad por la difusión en Almendralejo (Badajoz) de imágenes de chicas desnudas generadas con inteligencia artificial.

Los hechos se remontan a septiembre de 2023, cuando un grupo de menores de edad difundió imágenes con las caras reales de chicas, pero esas caras se asociaron a cuerpos desnudos generados con inteligencia artificial, imágenes que se publicaron a través de redes sociales y que se difundieron también en portales de internet —entre ellos Only Fans— y páginas pornográficas.La resolución llega dos años después de que este organismo iniciara una investigación tras la publicación del caso en numerosos medios