AMA América obtiene la calificación AAA por su «fortaleza» de organización

La aseguradora AMA América ha sido reconocida con la calificación de riesgo AAA, emitida por Class International Rating, lo que subraya, para el comité de la entidad, «su fortaleza financiera y su sobresaliente capacidad para afrontar cambios adversos con un impacto mínimo». Dicha evaluación fue emitida por unanimidad tras la reunión del Comité de Calificación celebrada en Quito. El informe resalta la sólida posición de la compañía y añade que cualquier situación de vulnerabilidad «se mitiga enteramente con las fortalezas de la organización». Class International Rating aplaude el compromiso de AMA con sus asegurados y con el cumplimiento de sus obligaciones. Desde marzo de 2021, la entidad está presidida por Luis Campos Villarino, quien asumió el relevo de Diego Murillo, actual presidente de honor de A.M.A. Grupo y de la Fundación A.M.A. y que fue quién inició la andadura asegurada de la Mutua en América.