Mercadona se une a la recogida solidaria de alimentos
La iniciativa se prolongará hasta el 16 de noviembre
Mercadona se suma a la recogida de alimentos organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos, que arrancó ayer y se prolongará hasta el 16 de noviembre. Como cada año, la compañía pone a disposición de la campaña sus puntos de venta para la recaudación de fondos, con el objetivo de dar a sus clientes la posibilidad de participar en este evento solidario anual a favor de los bancos de alimentos.
En total participarán 1.589 tiendas de Mercadona en toda España, de las cuales 62 corresponden a Galicia. Como en ediciones anteriores, la colaboración de la compañía se realizará mediante la modalidad de donación monetaria, múltiplo de 1 euro, que los clientes podrán realizar en el momento de la compra al pasar por caja. La donación monetaria en caja permite a los bancos de alimentos comprar los alimentos que realmente necesitan, en las cantidades que precisan y en el momento adecuado, ya que disponen de todo un año para canjear las aportaciones. «De este modo, se consigue atender de forma más precisa y eficiente a los beneficiarios finales. Se trata de un sistema totalmente seguro, ya que la donación se convierte en saldo directo para los bancos de alimentos», declara Jesús Sánchez, responsable de Procesos Donaciones de Mercadona. Mercadona aboga por la modalidad de donación monetaria porque, defienden, reduce el transporte, la clasificación y el almacenaje innecesario, con el fin de que la ayuda tenga menor impacto ambiental.
