Aragón: Recursos, transformación y futuro

Polvo, niebla, viento y sol, decía la canción. Inversiones milmillonarias, pelea por la financiación, futuro tecnológico, dice hoy. Aragón se encuentra inmersa en los últimos años, con acelerón desde 2023, en la transformación de su presente y a la caza de un futuro adaptado a las nuevas necesidades económicas y sociales. Mientras, el espejo le refleja problemas arrastrados durante años para los que sigue buscando la tecla que dé buen resultado.

Cerca de 60.000 millones de euros, la mayoría ligados a proyectos de centros de datos, presentan la actualidad económica aragonesa. Su presidente, el popular Jorge Azcón, define como “extraordinario” el momento que le ha tocado gobernar. Superado el ecuador de la legislatura, y con los equilibrios parlamentarios tambaleándose, es turno del Ejecutivo autonómico de aterrizar todas esas inversiones y lograr que se empiecen a ver realidad.

Otras crisis, otros problemas, se parecen mucho a los que sufren otras tantas comunidades españolas. La imposible situación inmobiliaria, principal drama para los españoles vivan donde vivan, se quiere revertir con un plan específico, a espaldas de la ley nacional. Parecido sucede con la falta de médicos o las dificultades para encontrar tantos profesores como se necesitan a comienzos de cada curso. Faltan especialistas con ganas de acudir a algunos de los pequeños municipios que siguen componiendo el difícil mapa aragonés, con mucho territorio y pocos habitantes, esparcidos por toda la comunidad en desigual cantidad. Con el Ejecutivo central, las distancias se agrandan y se acercan en función de los sectores: no hay acuerdos energéticos (Aragón quiere más para esas inversiones) ni en materia de financiación, pero sí en proyectos específicos, como el hub de Defensa, liderado por la DGA para responder al aumento del gasto militar.

Autoridades aragonesas en un acto. / El Periódico de Aragón

En infraestructuras, la música es otro cantar, pero suena como casi siempre. En los últimos días, tras el cónclave del PP, renació el fantasma del trasvase del Ebro. Ya pasó al inicio de la legislatura, aunque el desvío miraba más a Cataluña que al sureste español. El único ‘no’ rotundo de Aragón es su agua, pese a quien pese. En paralelo, el Pacto del Agua sigue desarrollándose montaña arriba, sin ritmo, con unas obras que no terminan nunca y sin respuestas para las iniciativas ligadas.

La estabilidad -la falta de estabilidad- política marcará el futuro más inmediato de la comunidad. Sin presupuestos, todavía, para 2026, el PP de Jorge Azcón transita entre la negación a Vox o el abrazo de los postulados más radicales de la ultraderecha, exigiendo cada vez más en materia migratoria o medioambiental. El desarrollo de muchos proyectos, el apoyo desde el Gobierno autonómico, dependen de un Ejecutivo aragonés que pueda funcionar al mismo ritmo que la transformación.

Talento, recursos naturales, proyectos, iniciativa privada e intenciones de la Administración dibujan el mapa de Aragón. Con los pinceles y los colores de siempre, en busca del modelo transformado y distinto.