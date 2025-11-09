A flora galega cambia de dono
As especies vexetais invasoras son un problema importante en Galicia, que rematan por causar dano aos ecosistemas locais e desprazan ás especies autóctonas. Pero, cal é a gravidade destes efectos e que podemos facer para reducilos?
Diego G. Carballo
En Galicia non somos estraños ao termo «especies invasoras», especialmente na flora. Ben por acción humana ou outras causas, o medio natural local encheuse de centos de especies non autóctonas que, en ocasións, causan gran dano ao ecosistema. Segundo o Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (Ibader), investigadores galegos detectaron ata 200 especies vexetais invasoras en Galicia, un número que aumentou nos últimos anos tras detectarse novas especies. Exemplos das máis coñecidas son os eucaliptos, a herba da Pampa ou a unlla de gato.
Algunhas especies poden supor un perigo importante para o ecosistema local. Así o indica Manuel Antonio Rodríguez Guitián, profesor do Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría da EPS de Enxeñaría da USC e investigador do Ibader: «En ecosistemas con certo grao de naturalidade compiten coas especies nativas pola auga, luz e nutrientes, e poden chegar a excluílas dos seus ambientes, provocando alteracións na composición, estrutura e función dos diferentes hábitats». Tamén asegura que poden afectar indirectamente a lugares próximos sen estar neles, xa que poden ser hóspedes de pequenos organismos negativos para as especies nativas.
Tipos de impacto
Os danos tamén chegan ás explotacións agrícolas: «Cando aparecen en sistemas produtivos agro-gandeiros, adoitan provocar danos por infestación, reducindo as propias colleitas, e tamén poden contaminalas se producen sustancias tóxicas (coma o estramonio) ou rebaixar o valor nutricional dos pastos mediante invasión por gramas ou outras especies herbáceas», sinala. Ademais, existe o problema de que algunhas especies, instaladas aquí dende hai anos, teñen relación cos incendios forestais, coma os piñeiros, as mimosas, os eucaliptos ou as acacias: «Son ricas en compostos químicos inflamables, polo que favorecen a expansión dos lumes máis aló dos lugares nos que se plantan de xeito controlado, contribuíndo á degradación de grandes superficies forestais, como na Ribeira Sacra, afectada polo incendio de setembro».
Algunhas especies poden ser máis perigosas que outras, pero para poder coñecer o seu alcance, debemos primeiro distinguir entre dano dende a perspectiva humana/socioeconómica e ecolóxica. «Hai plantas invasoras das que non temos presenza en Galicia que poden provocar patoloxías aos humanos por contacto, como en varios países centroeuropeos», explica Rodríguez, «pero, de tódolos xeitos, especies como a mimosa poden provocar alerxia por inhalación do seu pole a persoas sensibles».
No plano ecolóxico, o investigador asegura que se pode asumir que os danos son proporcionais á superficie que ocupa cada especie, pero que tamén depende da súa densidade ou se a súa presenza ameaza a supervivencia de outras especies que estean en perigo de extinción ou que sexan particularmente importantes para o funcionamento do ecosistema. Entre elas podemos atopar varias especies de acacias, piñeiros e eucaliptos, malas herbas (p. ex. xénero Conyza), gramíneas empregadas na implantación de céspedes (Sporobulus indicus) e varias plantas ornamentais (Helichrysum petiolare).
Como chegan a Galicia?
Pero, quen trouxo as plantas invasoras? Por que? A resposta, di Rodríguez, pode sorprender: «A introdución da maior parte de especies invasoras realizase de xeito intencionado, xa que moitas teñen uso ornamental ou son utilizadas comercialmente en todo o mundo», como ocorre nos casos da herba da Pampa ou o xenxibre de Hawaii. O aproveitamento madeireiro tamén ten a súa importancia na introdución de especies foráneas, coma o eucalipto, os piñeiros europeos e americanos ou o carballo americano. Tamén existen casos nos que non se coñece a súa forma de chegada e para as que se supón que puideron chegar a través de animais acuáticos ou aves migratorias, que actuaron como vectores de transporte.
Noutros casos a expansión estase a producir a través do control por medios mecánicos da vexetación en camiños e estradas que, ao non ser limpados e desinfectados axeitadamente, esparexen restos e sementes vexetais duns lugares a outros. «O pasto de Sudán (Spolobolus indicus) estivo até hai uns 20-25 anos distribuída só pola faixa costeira de Galicia; conforme se foi xeneralizando a roza mecánica, foise estendendo por todo o país», afirma o profesor.
«A experiencia demostra que moitas das plantas que fomos introducindo conscientemente no noso territorio para fins ornamentais e de produción forestal están a comportarse coma invasoras. Extremar o control sobre as especies introducidas antes de que dean o salto ao medio natural é fundamental, pois no momento no que as liberemos, de xeito consciente ou inconsciente, ou permitamos que se reproduzan, poñemos en marcha un problema», explica. En Galicia é frecuente que a xente non se desfaga dos restos vexetais de forma axeitada e se depositen en vertedoiros incontrolados que rematan por converterse en fontes de plantas invasoras.
Mecanismos de control
Ante o espallamento desmesurado dalgunhas especies invasoras, son necesarios plans para controlalas: «A lexislación estatal (Lei de Patrimonio Natural e Biodiversidade do 2007 e Real Decreto que regula o Catálogo español de especies exóticas invasoras, CEEEI) establece a necesidade da súa eliminación, control ou contención, pero non indica mediante que mecanismos.
Non obstante, existe abundante bibliografía e experiencias mediante as que podemos ir establecendo as estratexias máis efectivas e menos custosas; en todo caso, non existen receitas milagrosas de aplicación universal, pois o control é moi dependente das características do medio no que está cada especie», di Rodríguez Guitián. Un exemplo de medida contraproducente foi o intento de control da coñecida como orella de rato na contorna do faro de Mera, en Oleiros, no Espazo Natural Protexido Monumento Natural Costa de Dexo. A utilización dun tractor con desbrozadora de cadeas para rozar unha superficie de case 4 hectáreas dominadas por toxos nos que estaba esta especie acabou por acelerar o seu proceso de invasión: «No caso dos espazos protexidos, cada vez está máis claro que as actuacións deben de realizarse mediante métodos manuais e de forma continuada no tempo».
A pesar de que hai case 20 anos que se aprobou o CEEEI, en Galicia non existe unha estratexia propia de monitorización, control e erradicación de especies exóticas invasoras, algo necesario. Ante esta carencia, o investigador afirma que se teñen posto en práctica experiencias de control por parte dalgúns concellos ou por medio de proxectos Life financiados pola Unión Europea dentro de Espazos Naturais Protexidos como aconteceu co fento acuático invasor Azolla filiculoides na cunca alta do río Miño ou con poboacións de calas, uñas de gato e margaridas do Cabo no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, así como por parte de diversas entidades medioambientais.
Por iso, Rodríguez cre que é importante que a sociedade e as administracións tomen conciencia da tendencia da situación coas especies invasoras e o papel que teñen como promotores do problema: «Deberíamos de incentivar a reflexión de se realmente ten sentido estar introducindo constantemente especies foráneas para embelecer os nosos predios mentres existe un descoñecemento social moi amplo do que medra de xeito natural ao noso carón dende hai miles de anos», finaliza.
Os eucaliptos, fonte de polémica
Os eucaliptos son polémicos en Galicia dende hai décadas. Como especie invasora, existe un debate en torno á súa utilidade e perigos. Rodríguez Guitián cre que este debate perde forza no eido científico: «Son especies que, de xeito natural, habitan áreas con condicións ambientais moi variadas, nalgúns casos similares ás nosas. Tanto neste caso como no doutras especies trasladadas dende a súa área orixinal, adoitan producir efectos negativos nos ecosistemas».
Se as quendas de aproveitamento son cada vez máis reducidas, as consecuencias afectan de forma máis pronunciada: «Os eucaliptos empregados en Galicia para madeira teñen unha elevada capacidade de extracción de nutrientes e auga do solo, de maneira que, tras tres ou catro quendas de corta, os solos xa non poden aportar os minerais necesarios», comenta o profesor. Así, os solos perden en 40-60 anos a fertilidade que tardaron séculos ou milenios en conseguir. Os científicos tamén sinalan que, comparados coas carballeiras autóctonas, os eucaliptos non son aproveitables pola maioría de aves típicas dos nosos ecosistemas, polo que canto máis se expandan, peor lle irá a estas aves.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gerard, el aficionado que se mudó a A Coruña por el Deportivo «con una mano delante y otra detrás»: «Me ha dado la vida»
- Pablo Montero, deportista sancionado por surfear en A Coruña con alerta naranja: 'No me puedo creer que la primera vez que me multen sea en mi ciudad”
- Forbes' sitúa en A Coruña tres de los cinco mayores patrimonios de España
- A Coruña antes de Marineda City: cuando la ciudad inauguró su primer, y polémico, centro comercial del siglo
- Brais Pardo, el adolescente coruñés que cumplió su sueño de tocar con Los Satélites: 'La primera vez que los escuché dije: esto es música
- La obra del arquitecto de Riazor que anticipó la ronda de Outeiro
- La mayor tienda de alimentación de Marineda City ya tiene fecha de apertura y ofrecerá una gran novedad
- El templo perdido de la merluza a la romana y la tortilla en A Coruña nacido de una dinastía deportivista