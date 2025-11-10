«Nunca pondría una foto de mi hijo en mi perfil de WhatsApp»

Especialista en Criminología, la abogada Beatriz Izquierdo acaba de publicar Pero ¡qué dices, bro! ¿Cómo va a ser eso delito? (La Esfera de los Libros), manual para proteger online a la infancia.

¿Qué tiene de malo publicar en Instagram un vídeo de mi bebé?

Los depredadores sexuales están donde están nuestros menores. En los espacios físicos, como el parque, tenemos un cuidado específico y educamos en ello. Por ejemplo, les enseñamos a que ni hablen con desconocidos ni acepten regalos. En el entorno digital también hay riesgos que debemos conocer. No hay que juzgar a las familias que han optado por exponer imágenes de sus hijos en redes sociales. De lo que se trata es de llevar a cabo políticas de concienciación para que conozcan los riesgos. Muchos lo hacen fruto del desconocimiento. Cuando se comparten fotos de niños y niñas hay miradas deshonestas que están presentes. Tengamos en cuenta que hay personas con perversas fantasías y es como si tuvieran acceso ilimitado a nuestros álbumes personales.

¿Le parece bien que el Gobierno regule el sharenting?

Es relevante que el debate esté encima de la mesa porque nos permite estar más cerca de la solución. Ahora bien, es importante concienciar y recordar a las familias que existe un ordenamiento jurídico que ya protege a los menores. Nuestros derechos fundamentales y el interés superior del menor no desaparece en el entorno digital. El artículo 18 de la Constitución consagra el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Es decir, vaya por delante un mensaje de calma. Eso sí, necesitamos que la legislación se vaya adaptando a la nueva sociedad. No tiene sentido es que pidamos a nuestros chicos y chicas que no lleven a cabo la práctica del sexting [envío de fotos de carácter sexual a través de dispositivos digitales] y que no se expongan demasiado en redes y que nosotros, los adultos, no hagamos una reflexión y les demos ejemplo. Insisto, esto no va de juzgar duramente a los padres sino de brindarles herramientas.

Habrá mucha gente que alegue que vivimos tiempos digitales y que no podemos poner puertas al campo.

Hay que entender a los padres y las madres que dicen que es inevitable. Efectivamente, hay cámaras en todos lados, se hacen fotos en cualquier función de Navidad... Tenemos que vivir la realidad que nos ha tocado. Lo que pasa es que, como reza el lema de mi proyecto Origen del mal, no podemos defendernos de aquello que no conocemos. Vamos a imaginar unos padres que viven lejos de sus amigos y familia y quieren compartir sus imágenes. Esto exige un debate para que no haya conflicto y que la gente entienda que hay que respetar tu deseo de que esos archivos no se compartan con terceros.

¿Es un riesgo enviar fotos de los hijos a un grupo de WhatsApp de amigos?

Depende de las personas que conformen ese grupo y de las indicaciones que hayamos dado. Hay padres que explican a los abuelos que no quieren que compartan en los perfiles de sus redes las imágenes de los menores y eso, a veces, provoca conflictos.

¿Es un error poner en el perfil de WhatsApp una foto tuya con tu hijo? Usted, que también es madre, ¿lo haría?

No, yo no lo haría. A lo mejor me equivoco. Sé que no se puede proteger a los menores de todos los riesgos del mundo, pero intento, en la medida de lo posible, protegerles de aquello que está al alcance de mi mano. Una vez que compartes una imagen, pierdes el control sobre la misma. Esto es algo que debe calar entre nosotros.