El rey del marisco llega a las plazas de A Coruña

Llega uno de los grandes momentos del año para los amantes del marisco, el fin de la veda del centollo. En la madrugada del lunes a martes se subastan en la lonja de A Coruña, por lo que este martes mismo llegan a las plazas. Pero en otros puntos de Galicia se despacharon ya las primeras de la temporada. En O Grove, donde se vende el que pasa por ser el mejor centollo de Galicia, de ahí que sea el que alcanza siempre mayores cotizaciones, se despacharon el lunes alrededor de 4.879 kilogramos, con un precio máximo de casi 35 euros el kilo, más IVA.

Comienza así una nueva temporada de pesca del «rey de los mariscos», al igual que arranca la del buey de mar, que sigue brillando por su ausencia. Y lo hace con buenas expectativas, ya que en la jornada inaugural del pasado año se vendían 3.030 kilos. Aunque es demasiado pronto para sacar conclusiones, pase lo que pase la flota de enmalle se verá «lastrada» por el intenso trabajo realizado por los furtivos en las últimas semanas, cuando se descargaron ingentes cantidades.

«Hay poca cantidad y va a costarnos mucho hacer los topes, cuando otros años a estas alturas se había conseguido con facilidad», explicaba a las dos de la tarde del lunes el vicepatrón mayor de O Grove, Antonio Otero, cuando su barco, el Chapeliño, aún estaba levantando aparejo. La buena noticia es que las condiciones para la pesca del centollo «son casi inmejorables», reconoce el propio Antonio Otero, refiriéndose a lo revuelta que está el agua, que es cuando mejor «enmalla» el centollo.

Los 34,65 euros el kilo, más IVA, que se pagaron ayer por la primera parada de la operación de venta, con los mejores centollos de la campaña. ¿Y quién se llevó ese centollo de tanta calidad y tan caro? Pues Mariscos Lukas, una firma comercializadora que compra habitualmente su producto en la lonja grovense para distribuirlo por todo el país. Ese primer lote era un encargo muy especial, pues lo había realizado la marisquería D’Berto, el restaurante preferido del rey emérito cuando está en Galicia y, sobre todo, cada vez que se aloja en Sanxenxo.

La subasta comenzaba a las cinco de la tarde, y media hora después el representante de Mariscos Lukas encargado de la compra seguía haciendo uso de su derecho a seleccionar el producto, siempre a ese precio de 34,65 euros. A esa cantidad se pagaron los primeros 118 kilogramos, saliendo después 95 kilos más a 28 euros, 13 kilos a 25 y unos 140 kilogramos que se cotizaron a 23 euros el kilo.