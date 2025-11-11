Aparece Kira, el husky más buscado de la Costa da Morte por el que ofrecían una recompensa: «¡Estamos felices!»

Una familia de Corcubión revolucionaba las redes sociales y los medios de comunicación locales hace unos días en busca de su miembro más peludo. Llegó a ofrecer una recompensa 1.000 euros a quien encontrase a su perra de raza husky que llebaba desaparecida desde el pasado 29 de octubre.

Toda esa movilización ha dado sus frutos y, 12 días después, Kira, que así se llama el can, por fin ha aparecido. «Estamos sin palabras», expresaron sus dueños en las últimas horas después de que este pasado lunes recuperasen a su perra.

Sobre su estado, informan de que «Kira está ben, ten as patiñas feridas e algunha que outra ferida polo corpo. Espéralle unha semaniña de chequeos veterinarios, pero o caso é que xa está de volta con nós!», claman sus dueños, aún «en shock».

Kira tiene tres años y desapareció el día 29 de octubre. / Cedida

Además de agradecer «o apoio constante e por todas as mensaxes de cariño», prometen más detalles sobre su aparición, «pero pero aínda non podemos contar nada».

Sigue la búsqueda de Sora

Hay otra perra gallega que todavía sigue desaparecida y por la que que se ha activado una alerta, por parte de vecinos del área de Vigo y dos protectoras de animales que se están coordinando para tratar de localizar a Sora, que se perdió en el monte el pasado 22 de octubre. Desde entonces ha sido vista en varias ocasiones.

Foto de Sora con el collar y el arnés que llevaba puesto / Cedida

Desaparecida dos días después de ser adoptada, Sora lleva un collar verde con chapa y un arnés negro. Es muy miedosa. Si alguien la ve, no debe intentar cogerla. La recomendación es intentar de llamar su atención y avisar a los responsables de la búsqueda en los teléfonos 691639452 / 667519646. La perra no responde si se la llama por ningún nombre. Su familia de adopción la llama Sora. En la protectora se llamaba Dinah.