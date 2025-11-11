Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Igualdad

Las pulseras antimaltrato registran una nueva incidencia que obliga al Gobierno a activar "el protocolo de protección a las víctimas"

Igualdad ha avisado a las víctimas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, de forma que se "ha garantizado la protección" durante el fallo del sistema, según el ministerio dirigido por Ana Redondo

Las pulseras antimaltrato, en el centro de la polémica..

Las pulseras antimaltrato, en el centro de la polémica.. / ANGEL DIAZ / EFE

Patricia Martín

Madrid

Las pulseras antimaltrato han vuelto a sufrir este martes una nueva incidencia, hasta el punto de que los ministerios de Igualdad e Interior han activado el "protocolo de protección a las víctimas" usuarias de este dispositivo de control telemático de agresores, en contextos de violencia de género o violencia sexual.

"Tras tener constancia de la incidencia en la jornada de hoy, se ha activado de inmediato el protocolo previsto ante este tipo de acontecimientos, avisando tanto a todas las víctimas que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas", ha informado Igualdad en un comunicado.

A esta actuación se suma que los servicios de emergencia, el llamado botón del pánico, los de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad por Bluetooth "se han mantenido operativos en todo momento", según el ministerio capitaneado por Ana Redondo.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han estado en contacto con la UTE Vodafone-Securitas, responsable del servicio, "para conocer de primera mano la evolución de la incidencia", añade el comunicado.

El problema ha sido causado por un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función de la alerta. Según Igualdad, alrededor del 10% de estos mensajes generan incidencias recurrentes que provocan una sobrecarga del sistema. Igualdad asegura, no obstante, que este fallo ya está en proceso de "recuperar la normalidad".

