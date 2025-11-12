Dos días de auroras boreales en Galicia: la llamarada solar más potente de las últimas décadas alcanzará la Tierra esta tarde

Esta madrugada se ha vivido una noche muy especial para los amantes del cielo nocturno. Dos llamaradas solares han alcanzado la Tierra de forma consecutiva, permitiendo que el observador atento pudiese disfrutar de unas preciosas auroras boreales en distintos puntos del cielo peninsular.

En Galicia, a pesar de que la borrasca Claudia hizo imposible apreciar este fenómeno en muchos puntos, algunos afortunados pudieron capturar el momento. Es el caso de Jose Ramón Moire, fotógrafo de Vila de Cruces (Pontevedra) que logró captar con su cámara este espectáculo en el firmamento gallego.

Así fue la noche de cielos iluminados

Como explica José Ramón, desde las 03,20 horas las aplicaciones especializadas indicaban que las auroras eran visibles en nuestra latitud. Por lo que salió al jardín de su casa para probar suerte y encontrar un cielo despejado que le permitía captar las luces rosadas.

La aurora boreal a las 03,30 horas de la pasada madrugada / José Ramón Moire

Como se aprecia en la imagen, el fenómeno se podía intuir de forma débil en el horizonte, por lo que Moire se desplazó hasta el monte Madanela, en Vila de Cruces, para poder captar el fenómeno en todo su esplendor. Allí estuvo hasta las 5 de la mañana haciendo las espectaculares fotos que se aprecian en nuestra galería. «La mejor hora fue a las 4:30 de la madrugada», asegura.

Se esperan más auroras esta noche

Como ha explicado Igor Piñeiro, presidente de la asociación astronómica Sirio de Pontevedra, los aficionados a la astronomía llevaban un par de días en sobre aviso después de que el pasado domingo las aplicaciones especializadas detectasen «dos llamaradas solares de clase X» que expulsaron una gran cantidad de material en dirección a la Tierra. El tiempo que tarda esta materia en alcanzarnos puede variar en función de su velocidad, pero suele ser de unas 48 horas desde que se produce la llamarada.

Modelo de impacto de las llamaradas solares que provocaron las auroras de anoche. / Cedida

Piñeiro destaca que las características de la primera de estas llamaradas tenía valores similares a las de las que provocaron las auroras boreales visibles en Galicia durante el mes de octubre del año pasado. También destaca que un día más tarde se detectó una tercera llamarada con más carga que las anteriores; por lo que, con condiciones climáticas adecuadas, estaríamos hablando de auroras boreales más impresionantes para esta misma noche.

Según explica el presidente de la asociación Sirio, las partículas cargadas procedentes del Sol chocan con el campo magnético de la Tierra y «lo distorsiona». Estas partículas son guiadas por el campo magnético de la Tierra y se dirigen hacia los polos. Cuando esas partículas alcanzan nuestra atmósfera chocan con las moléculas de oxígeno y nitrógeno, excitando los átomos y haciendo que estos ganen energía en uno de sus electrones. Cuando el electrón pierde esta energía libera un fotón, que es la luz que conocemos como aurora boreal.