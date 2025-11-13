La ayuda de 100 euros para comprar gafas a menores, activa a finales de mes

Ya hay fecha prevista para la entrada en vigor de la subvención de 100 euros para la compra de gafas y lentillas destinadas a niños hasta los 16 años. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, anunció ayer que «a finales de este mes» comenzará a ejecutarse el llamado Plan Veo, destinado a ayudar a las familias con la adquisición de gafas o lentillas, que suelen tener un coste elevado.

El Gobierno aprobó el real decreto que regula la concesión de esta nueva ayuda el pasado 7 de octubre, pero la normativa aún no ha entrado en vigor. Sanidad tan solo había precisado que comenzaría a aplicarse a finales de 2025, pero sin precisar una fecha. Y, según adelantó ayer Padilla en el Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida, llegará a las ópticas a finales de este mes de noviembre.

Para acceder a la subvención, hay dos vías. Si el menor ya usa gafas o lentillas, podrá acceder a la ayuda de hasta 100 euros si un óptico-optometrista determina que necesita unas nuevas. Y si el problema de visión se detecta por primera vez, la familia debe acudir a una de las ópticas adheridas con la receta prescrita por un especialista en oftalmología.

La prestación se podrá utilizar en monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante o en lentillas, hasta un máximo de 100 euros por niño al año. Si el coste es inferior a esa cifra, la familia no tendrá que pagar nada. Si el coste es superior, la familia tendrá que pagar la diferencia. En el caso de las lentillas, la normativa contempla que la ayuda cubra también el líquido y las unidades necesarias para un año.

El plan cuenta con una financiación de 47,7 millones de euros, que se distribuirán en dos ejercicios presupuestarios. Este año se destinará un millón de euros y los 46,7 restantes en el 2026. La compra de gafas o lentillas deberá formalizarse antes del 31 de diciembre de 2026, aunque los pagos correspondientes a las compras durante ese mes podrán ejecutarse en el ejercicio 2027, para garantizar la cobertura completa hasta finales del año próximo.

El objetivo de esta medida, que se aplica por primera vez en España, es responder a una necesidad de salud pública y reducir las barreras económicas que dificultan el acceso a un producto tan necesario como las gafas y lentillas. De hecho, los defectos de refracción —como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo— afectan a entre el 10% y el 30% de la población en edad escolar, con prevalencias que van en aumento, sobre todo debido al uso intensivo de pantallas y la vida en interiores (especialmente en la pandemia, que incrementó los problemas visuales).