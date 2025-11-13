Galicia aumentará hasta un millar las plazas del Máster del Profesorado

Galicia contará desde este curso con cerca de un millar de plazas (990) para cursar el Máster Universitario en Formación del Profesorado gracias a un acuerdo firmado entre la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

El convenio, con una vigencia de cuatro años y aplicación inmediata, busca dar respuesta a la elevada demanda de este máster, requisito imprescindible para ejercer como docente en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional (FP) o Enseñanzas de Idiomas. La medida busca aliviar la alta presión de demanda de este máster, que en Galicia superaba en 2023 en varios casos las cinco solicitudes por plaza. Su antecesor, el Curso de Adaptación Pedagógica —conocido por sus siglas CAP— estuvo vigente hasta el curso 2009-2010, cuando fue sustituido por este máster.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el rector de la UNED, Ricardo Mairal, rubricaron en Santiago el acuerdo, que permitirá ampliar notablemente la oferta disponible. La UNED pondrá a disposición de los estudiantes gallegos 250 plazas online, frente a las 85 que ofrecía hasta ahora, que se suman a las 740 plazas de las universidades públicas gallegas (A Coruña, Santiago y Vigo).

«Agradezco la colaboración y la buena receptividad de la UNED desde el primer momento», señaló Román Rodríguez, quien recordó que la propuesta se planteó en febrero en una reunión en Madrid. «Este acuerdo supone una mejora real de las oportunidades de acceso a una formación clave para titulados gallegos que aspiran a dedicarse a la docencia», subrayó el conselleiro de Educación.

Según el convenio, la UNED asumirá los costes del practicum, incluido el pago al profesorado tutor por cada estudiante. Por su parte, Educación garantizará las plazas necesarias en los centros públicos para acoger al alumnado en prácticas, seleccionando tutores y coordinadores.

La Xunta y Amazon colaborarán en la formación en nuevas tecnologías

La Xunta formalizó ayer un convenio de colaboración con Amazon Web Services —empresa filial de la empresa norteamericana Amazon— para formar a la comunidad educativa de la Formación Profesional en nuevas tecnologías, en lo que el presidente gallego, Alfonso Rueda, definió como una «alianza privilegiada». Se trata de la octava comunidad que se suma a esta iniciativa impulsada por el Gobierno central y que a día de hoy está presente en más de 600 instituciones educativas de todo el país, tal y como explicó el mandatario autonómico. «Agradezco muchísimo a Amazon Web Services que ponga a nuestra disposición este proyecto, todos sus recursos y toda su experiencia acumulada, no solo como empresa, sino también en sus proyectos educativos», celebró en la firma del convenio, a la que también acudió la responsable en España de la empresa, Suzana Curic. A través de este convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables, no solo se harán actuaciones de capacitación en inteligencia artificial y ciberseguridad de los alumnos de FP, sino también al profesorado. Además, se harán formaciones para tecnologías propias de Amazon Web Services.